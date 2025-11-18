Bez veřejné soutěže? Lidé i odborníci kritizují zadání přístavby chebského divadla

Jitka Dolanská
  10:36
Přístavba budovy divadla v Chebu vzbuzuje vášně. Lidem vadí zejména to, že město nevypsalo na záměr veřejnou soutěž. V průběhu představení projektu veřejnosti se do jednání zapojili také zástupci iniciativy VRCh - Vize rozvoje Chebu, která sleduje rozvoj architektury a urbanismu ve městě.
Vizualizace přístavby divadla v Chebu. | foto: Město Cheb

Na Facebooku upozornili, že v diskuzi, která přes živou a místy napjatou atmosféru zůstala korektní, zaznívala z publika silná kritika. A to nejen návrhu, ale především způsobu jeho zadání. Uvedli, že transparentní soutěž by přinesla kvalitnější návrhy, širší diskuzi a větší legitimitu výsledku.

Zdůraznili, že přístavba musí být nejen funkční, ale i důstojnou součástí veřejného prostoru. Například studentka architektury Mirela Pavelcová připomněla, že i místo za divadlem je hodnotný prostor s potenciálem stát se živou součástí města. Architekt Matěj Střecha konstatoval, že město jako investor nese svůj díl odpovědnosti. „Nestačí, aby přístavba jen fungovala. Musí obstát i jako architektura své doby,“ vysvětlil Střecha.

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Kritika zaznívala i od dalších odborníků, kterým vadilo, že město zakázku zadalo napřímo. Objevily se i pochyby ohledně předloženého návrhu, jehož autorem je architekt Luboš Mašek.

„Největší problém však byla neochota vedení města připustit, že kvalitní architektura vzniká v otevřeném dialogu s odborníky a občany, ne v uzavřených kancelářích. Přesto na závěr starosta Jan Vrba přislíbil, že se vznesenými návrhy bude vedení města ještě zabývat,“ napsali zástupci VRChu.

Otevřeným dopisem vyzvali k uspořádání soutěže i mladí architekti z Chebu. Upozornili na potřebu větší transparentnosti a odborné diskuse. Navrhli uspořádat architektonickou soutěž nebo jinou participativní formu zapojení veřejnosti a odborníků do plánů přístavby. Představitelům města i širší veřejnosti připravili i řadu podkladů na téma architektonických soutěží.

Vizualizace přístavby divadla v Chebu.

Vedení města potvrdilo, že diskuze byla kultivovaná a korektní, za aktuálním návrhem však stojí. Zástupce starosty Michal Pospíšil, který je krajinným architektem, si myslí, že přístavba, kam by se měl po dokončení přestěhovat divadelní klub s malou scénou, koncepčně splňuje veškeré potřeby a zohledňuje připomínky ze strany divadla.

„Ostatně názorová roztržka byla o vzhledu přístavby, nikoli o vnitřním prostoru. Mně ale ta obálka neuráží, dokážu se s tím návrhem srovnat. Jde o přístavbu, a tak podle mě není třeba architektonickou soutěž pořádat. Navíc architekt Mašek patří k renomovaným odborníkům, tady v Chebu se podílel na řadě věcí,“ dodal.

Zástupce starosty Pavel Pagáč vysvětlil, že radnice zvolila co nejrychlejší cestu k realizaci, a proto nevypsala soutěž. „Ta by přinesla další zdržení a nám šlo o rychlost. Do konce roku bychom chtěli mít stavební povolení, a pokud budou peníze, v příštím roce se pustit do stavby, protože nikdo v tuto chvíli nedokáže předjímat, co bude po volbách, jestli se projekt znovu neodsune. Dům, kde aktuálně sídlí divadelní klub, potřebuje velmi nutně rekonstrukci,“ vysvětlil Pagáč.

Představitel muzikálové Tootsie se převléká tolikrát, že to ani nepočítá

Připustil, že by kvůli přístavbě mohla vzniknout komise, která by některého z architektů k jednání přizvala. „Ano, stávající objekt divadelního klubu je v havarijním stavu, ale o řešení se mluví už nějakých pět let. Chápu také, že je třeba na projekt spěchat, protože až bude mít Cheb peníze z průmyslového parku, budou to právě připravené projekty, které přijdou jako první na řadu,“ řekl opoziční zastupitel Martin Černík, který je členem městské komise pro územní plán a strategický rozvoj.

„Nicméně si myslím, že nevyhlásit soutěž na přístavbu budovy, která sice není památkově chráněná, ale je historická, je chyba. Je jasné, že žádný návrh se nebude líbit všem, ale možná by nás výsledky příjemně překvapily. Někde jsem slyšel, a za tím stojím, že nestačí dělat ty správné věci. Musí se dělat také tím správným způsobem,“ dodal Černík.

