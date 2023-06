Připravte se na masakr, zve supervizor na premiéru drsné komedie studia D3

D3 uvede premiéru, tentokrát se z italské klasiky přesouvá k americké drsné komedii Zabiják Joe. Jak se liší tato hra od tradiční déčkovské dramaturgie?

Déčko má tradičně velmi široký záběr. Od pohádek přes historické hry až k současným komediím. Teď má na repertoáru klasické Goldoniho Náměstíčko, charmsiádu Zrzek, pohádku Kubula a Kuba Kubikula, sezonní Pověsti vašeho kraje, Čarodějné bajky a vánoční Betlém. V Déčku jsou univerzálové a divák nikdy neví, s čím přijdou příště. To je dobře. Na začátku června se rozloučili s ujetou komedií Srnky, jejímž následovníkem by Zabiják Joe mohl být.

Proč padla volba právě na Zabijáka Joe? Čím je tak speciální?

Zabiják je kousek, který stojí za to. Spojuje v sobě kultovní lovestory a napínavou detektivku s černou komedií. Je skvěle napsaný, má podmanivý příběh, výrazné postavy a je zábavný. Trochu připomíná filmy Quentina Tarantina. Je to jiné, je to divné, je to dobré.

O čem přesně Joe je?

Chris Smith je smolař. Má spoustu nápadů a spoustu dluhů. A když to vypadá, že si to u násilnických věřitelů šeredně odskáče, domluví se s otcem Anselem a jeho partnerkou Sharlou, že angažují policistu Joa Coopera. Ten má takový vedlejší kšeftík – zabíjí lidi. A Chrisova matka má pojistku na padesát tisíc… Myslím, že ta hra je především o lidech. A lidé jsou různí.

Vy jste spolurežisérem tohoto kusu. Jak k tomu došlo?

Obsazení a režie Chris Smith Luboš Štěpán

Sharla Smith Eva Šollová

Ansel Smith Petr Johanovský

Vicki Smith Jana Šmejkalová

Zabiják Joe Marek Himl

Režie Anna Ratajská

Překlad Jiří Josek

Dostal jsem nabídku a přijal ji, protože jsem očekával velmi zábavnou spolupráci. To se potvrdilo. V představení účinkuje spousta mých přátel, spoluhráčů z Pouličního divadla. Tohle je pro ně herecká výzva. V průběhu zkoušení vznikla spousta vtípků. Ty se v inscenaci neobjeví. Zabiják má být brutální, ale přijatelně.

Je to vaše první spolupráce s D3?

Už jsem nakrátko naskočil do zkoušení Náměstíčka. S členy Déčka spolupracuji dlouhodobě. Připravuji jim už léta texty pro jejich letní divadelní putování neboli Divput, ale tam mě k režii nepouštějí. Jednou to zkusili a nikdy více.

Bylo během zkoušení nějaké místo, které drhlo?

My jsme pracovali tak, že jsme text rozložili prakticky na atomy. Hodně jsme diskutovali a docházeli k závěrům přijatelným jak pro realizační tým, tak herce – a doufáme, že diváky pobaví. Nevím, jak je to možné, ale v průběhu práce to byla jedna velká pohoda. Pokud byly mé požadavky opravdu neúnosné, řešili jsme situaci brutálním humorem, který je v Déčku na velmi vysoké úrovni.

Viktor Braunreiter Prošel snad každým souborem, který kdy v Karlových Varech existoval. V roce 2006 založil Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, jehož principálem je dodnes. Pod touto hlavičkou pořádá hrané prohlídky Karlových Varů, rovněž zajišťuje oživování historických objektů. Věnuje se také moderování.

Jak vás bavila spolupráce a tvorba Zabijáka Joea?

Celé zkoušení jsem zvládl ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Chyběl jsem asi jen dvakrát. Myslím, že to mluví za vše.

Co byste řekl k obsazení jednotlivých postav?

Déčko má mezi svými herci a herečkami spoustu výrazných typů. U obsazování postav jsem nebyl, ale myslím, že je přesné. Vyhovuje mi. Luboš Štěpán jako Chris, Petr Johanovský jako Ansel, Eva Šollová jako Sharla nebo Marek Himl v titulní roli – jsou to všechno zkušení herci a máme i mladou posilu. Janu Šmejkalovou, která hraje Vicki.

Když totiž zabiják Joe chce peníze předem, Smithovi je nemají. A tak si řekne o zálohu – právě o dvacetiletou naivní a nevinnou Vicki. Už z toho je vidět, že jde o velkou roli. A z toho, jak ji Jana pojímá, myslím, že by z ní mohla být posila souboru.

Na co se můžou diváci v rámci premiéry těšit?

Chtěl bych říci něco chytrého, vtipného a významného, ale nejde to. Můj vzkaz divákům je jediný: Připravte se na masakr.