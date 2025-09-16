Kus určený předškolákům a dětem na 1. stupni základních škol se setkal s kritikou veřejnosti, ale i některých učitelů.
Divadlo hru deklaruje jako představení pro starší děti z mateřských škol a první stupeň škol základních. „Byla jsem společně s několika dalšími učiteli na jedné z posledních zkoušek před premiérou a přiznám se, že to pro mne byla trochu silná káva. Čtyři velké loutky, děti ze školní družiny, pátrají po tom, co je to sex. Provází je paní uklízečka, která jim hned na začátku vysvětlí, že máme víc pohlaví,“ popisuje představení Michaela Kubátová Špryňarová, která pracuje na jedné z chebských škol jako speciální pedagog a metodik prevence.
Z penisového lesa už jsem byla docela v šoku a situaci, kdy loutky pištěly Jé, ten stojí a ten nestojí, bych sama docela ráda vymazala z paměti.