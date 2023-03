Když světlo zhasne, začnou se dít různé věci, říkají ochotníci z Ostrova

„Komedie, která vaše bránice nepolechtá, ale provede na ně rovnou frontální útok!“ Tak charakterizují ochotníci svůj nový počin. V pozadí příběhu stojí důkladně sestavená předmanželská smlouva a touha aktérů opustit dosavadní stav bez následků a s kontem plným peněz toho druhého.

V první půli komedie beze zbytku platí avizovaný frontální útok na bránice diváků. Nicméně ve druhé polovině se hra dostává do vážnější roviny. Smích diváků se ovšem ozývá i v místech děje, v nichž to zřejmě autoři hry Michaela Doležalová a Roman Vencl ani nezamýšleli. „Lidi byli tak rozchechtaní z první půle…,“ pokrčil po premiéře rameny režisér představení Jan Mareš.

Lidský příběh, který může být pravdivý

Mrazivou komedii objevil před třemi lety. Její nastudování ovšem zbrzdila koronavirová pandemie. „Nemohli jsme hrát ani zkoušet. A když opatření pominula, obnovovali jsme už nazkoušené kusy,“ vysvětlil režisér důvod zpoždění premiéry. Ta ovšem nebyla první pokovidovou. Tou byla loni duchařská komedie Obecně prospěšná strašidla.

Hra Když se zhasne zaujala Jana Mareše nejen druhem humoru, který je mu blízký. „Je to ale také lidský příběh, který nemusí být ani tak nepravdivý,“ doplnil. A v hledání uvěřitelných příběhů pokračuje. „Je to zatím dost syrové, ale v plánu mám komedii Nejlepší jsou studený. Je to o dvou tchyních, které rýpají do mladých. Takže taky ze života,“ dodal se smíchem režisér.

Mladí následovníci naštěstí nechybějí

Jan Mareš stál na přelomu tisíciletí u znovuobnovení ochotnického souboru v Ostrově. Dnes však spíš než na jevišti působí ze zákulisí na pozici režiséra. „Herecká práce mi chybí. Ale paměť už si dělá, co chce. Ještě tak malé role, ale na velkou bych si už netroufl. Leda by to byla pantomima,“ řekl o svém přerodu z herce na režiséra.

Naštěstí má dost mladých následovníků. „Náš ansámbl má teď dvaadvacet členů,“ potvrdil. V představení Když se zhasne se na jevišti představují Lenka Novotná (Nina), Pavel Franka (Trevor), Šárka Jarošová (Imelda) a Václav Novotný (Artur).