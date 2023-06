Principál ochotníků dostal hvězdu slávy, místo chodníku ale zdobí zeď šatny

Jana Mareše divadlo provázelo od mala, kdy vyrůstal v Plzni. „Hrála maminka, hrál tatínek,“ potvrdil, že vlastně jinde než u ochotnického herectví snad ani skončit nemohl.

Principála ostrovských ochotníků ovšem lákaly i jiné umělecké obory. V Plzni působil také v souboru písní a tanců, externě pak v baletu plzeňského divadla. Tancování Jana Mareše zajímalo i po přestěhování do Ostrova.

„Tehdejší ředitel domu kultury Jaromír Berger mě ale vtáhl do her Voskovce a Wericha. Bohužel neumím zpívat, a tak jsem se musel spokojit s nezpívanými rolemi,“ zavzpomínal Jan Mareš na divadelnické začátky v Ostrově. Tam také pocítil stinnou stránku kultury. „Hra Těžká Barbora nebyla v době normalizace mezi vrchností zrovna populární, a proto jsme od ní dostali stopku,“ pokračoval principál.

Z herce je už spíše režisér

Stopka trvala, jak s oblibou říká, do zvonění. Tedy až do roku 1989. Už na začátku devadesátých let ale ostrovští ochotníci znovu ožili. A Jan Mareš byl opět u toho. Tradici křísil s tehdejším ředitelem kulturáku Miroslavem Dvořákem a Jaromírem Bergerem. A tradice pokračuje dodnes. Spočítat, v kolika rolích se objevil na jevišti, si Jan Mareš netroufá.

Splnilo se mu ale několik hereckých snů. A všechny se točily kolem komedií. „Vážné role nechávám těm, kteří na to mají školy,“ vysvětlil Jan Mareš důvod, proč má rád právě komedie. V posledních letech ale spíš usedá na režisérskou židličku. „Na menší roli si ještě troufnu, na větší už mi chybí odvaha,“ dodal jubilant.