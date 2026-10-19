Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Krycí sklo už není ochranou, ale hrozbou. Odborníci restaurují vzácné daguerrotypie

Jitka Dolanská
  14:13
Krycím sklům daguerrotypií hrozí kvůli naleptání povrchu chemikáliemi...

Krycím sklům daguerrotypií hrozí kvůli naleptání povrchu chemikáliemi zešednutí. Proto se o ně nyní starají zkušené restaurátorky. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Restaurátorky Barbara Líznerová, Tereza Cíglerová a Kateřina Doležalová při...
Zámek Kynžvart má ve svých sbírkách tři předchůdce moderní fotografie....
Zámek Kynžvart má ve svých sbírkách tři předchůdce moderní fotografie....
Krycím sklům daguerrotypií hrozí kvůli naleptání povrchu chemikáliemi...
11 fotografií
Štětečky, skalpely, různé chemikálie i zvětšovací lupy. Jeden ze sálů v přízemí zámku Kynžvart se změnil v improvizovanou laboratoř. Restaurátoři tam pracují na záchraně tří nejstarších daguerrotypií ze zámeckých sbírek. Pocházejí z 1. poloviny 19. století a jsou to vůbec první fotografické obrazy, které na postříbřené kovové destičce zachycují obraz skutečnosti.

„Hned po vyvolání je tehdejší fotografové museli uložit do speciálních neprodyšných kazet a zasklít. Destičky jsou totiž velmi citlivé na vlhkost, prach i jakýkoli dotek. Jenže použité chemikálie po téměř 200 letech sklo naleptávají. To šedne, rozpouští se a hrozí, že ukápne na samotný obraz. Dalo by se říct, že u těch nejstarších deguerrotypií už sklo není ochranou, ale hrozbou. Proto se musí vyměnit za speciální skleněnou tabulku, která působení chemických látek odolává,“ říká kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Nové expozici pro daguerrotypii na zámku Kynžvart stojí v cestě jen razítka

Restaurátorka Barbara Líznerová se sklání nad portrétem mladého muže. Z ochranné kazety opatrně snímá krycí sklo a samotnou daguerrotypii ukládá na bezpečné místo, aby ji ochránila před poškozením.

„Obraz je na povrchu té postříbřené desky a je velmi citlivý na jakékoli mechanické poškození, nesmí se jej nic dotknout. Musím pracovat velmi opatrně. Nyní se budu věnovat obnově ochranného obalu, my říkáme adjustaci, protože krycí sklo už je velmi poškozené,“ říká restaurátorka a ukazuje bublinky, zakalení a nečistoty na staré skleněné tabulce.

„Nové průhlednější sklo přispěje k tomu, že obraz z destičky jakoby vystoupí,“ vysvětluje. Její kolegyně Tereza Cíglerová má před sebou obraz mladého muže, pravděpodobně Metternichova syna. I další z restaurátorek, Kateřina Doležalová, pracuje na daguerrotypii ze 40. let 19. století.

Krycím sklům daguerrotypií hrozí kvůli naleptání povrchu chemikáliemi zešednutí. Proto se o ně nyní starají zkušené restaurátorky.
Restaurátorky Barbara Líznerová, Tereza Cíglerová a Kateřina Doležalová při práci na kynžvartských daguerrotypiích.
Zámek Kynžvart má ve svých sbírkách tři předchůdce moderní fotografie. Nejstarší z daguerrotypií je na seznamu UNESCO.
Zámek Kynžvart má ve svých sbírkách tři předchůdce moderní fotografie. Nejstarší z daguerrotypií je na seznamu UNESCO. Restaurátorka Tereza Cíglerová pracuje na jedné z nich.
11 fotografií

Jde o portrét Melanie Melantrichové se synem. Tady ale už zub času notně zapracoval, obraz takřka zmizel. Sotva znatelný je jen z určitého úhlu. „Je zajímavé, jak se na destičce mění pozitiv a negativ, vidíte?“ pohybuje restaurátorka obrazem.

Na Kynžvartu je aktuálně uloženo asi dvacet daguerrotypií. Polovina z nich pochází ze 40. a 50. let 19. století. „Nejstarší je Kynžvartská daguerrotypie z roku 1839, památka UNESCO. Vytvořil ji přímo autor metody Louis Daguerre. Majiteli Kynžvartu kancléři Klementu Metternichovi ji osobně věnoval v roce 1839. A to ještě předtím, než svůj vynález zveřejnil. Víme to celkem přesně, na rámování se zachovalo vlastnoručně napsané věnování,“ popisuje unikát kastelán.

Také ostatní daguerrotypie jsou podle něj jedinečné. Každá totiž vznikala jinak, a protože se metoda stále vyvíjela, byl každý pořízený snímek svým způsobem experimentem.

Vzácná kynžvartská daguerrotypie se stala památkou UNESCO

„Každý fotograf to zkoušel trochu jinak, používal jiné chemikálie, proto je třeba ke každé daguerrotypii přistupovat individuálně. V současné době věnujeme těm nejstarším restaurátorskou pozornost. Nyní už máme tři hotové, na třech se pracuje a do konce roku ještě podstoupí ozdravnou kúru další tři daguerrotypie,“ dodává kastelán Cink.

Vynález daguerrotypie byl členům francouzské Akademie věd oficiálně představen v pondělí 19. srpna 1839. Tím byla světu zpřístupněna jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod. Ovšem její sláva neměla dlouhého trvání. Osudným se jí stal složitý a nákladný proces vyvolání. Z kovové postříbřené desky, na které byla pořízena, navíc nebylo možno vytvořit více kopií. Daguerrotypii proto později nahradily jiné metody fotografování.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Další dva kilometry dálnice D6 jsou v provozu. Dokončení zbytku úseku se zdrží

Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další dva kilometry...

Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku dnes silničáři otevřeli další dva kilometry dálnice D6. Informoval o tom ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Dokončení zbytku zhruba...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Tsoukernik chce znovu mezi voliče, záleží na počasí. Michal David už u toho nebude

Sandra Tsoukernik věří, že se jí příští týden ve druhém kole senátních voleb...

Kandidátka ANO Sandra Tsoukernik získala v prvním kole senátních voleb v obvodu Cheb 27 procent hlasů a postoupila tak do druhého kola. Před rozhodujícím hlasováním chce znovu vyrazit mezi voliče,...

To prostě nejde. Kuba zuří kvůli koalici jeho hnutí s ANO v Mariánských Lázních

Mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný hovoří při odhalení sochy Over...

V Mariánských Lázních to vře. Zastupitel za Naše Česko Samuel Zabolotný údajně nerespektoval dohodu, kterou po volbách uzavřel se stranami Starostové a nezávislí, koalicí ODS a KDU-ČSL a Za lepší...

Krycí sklo už není ochranou, ale hrozbou. Odborníci restaurují vzácné daguerrotypie

Krycím sklům daguerrotypií hrozí kvůli naleptání povrchu chemikáliemi...

Štětečky, skalpely, různé chemikálie i zvětšovací lupy. Jeden ze sálů v přízemí zámku Kynžvart se změnil v improvizovanou laboratoř. Restaurátoři tam pracují na záchraně tří nejstarších daguerrotypií...

19. října 2026  14:13

Smrt přímo na hřišti. Kapitán fotbalistů z Karlovarska zkolaboval při ligovém utkání

ilustrační snímek

Černým písmem se do kroniky fotbalistů z Otročína na Karlovarsku zapíše nedělní zápas mezi jejich týmem TJ Budoucnost Otročín a TJ Jáchymov. Přímo na hřišti náhle zkolaboval domácí kapitán Tomáš...

19. října 2026  11:30

Konflikt gólmanů v Litvínově, Tomkovi spadla maska. Nic podlého, tvrdil Frodl

Stanislav Svozil pálí na branku Karlových Varů.

Na ledě jsou od sebe daleko, přesto se dostali do křížku. V podkrušnohorském derby vrazil v komerční přestávce karlovarský Dominik Frodl do litvínovského Mateje Tomka, kterému spadla maska a mezi...

18. října 2026  21:52

Zlomový rok ověnčený hvězdou vrcholí pro farmářku netradičním dýňohraním

Pavlína Remešová.

Dýně, zábava, dobré jídlo, hudba a tisíce návštěvníků. To je dýňobraní, které propojuje farmaření, zábavu i vzdělávání. Právě za jeho organizaci získala letos Pavlína Remešová z Farmy Kořeny v Lipné...

18. října 2026  9:30

Výsledky senátních voleb: Na Chebsku post senátora obhájil Miroslav Plevný

Miroslav Plevný obhájil senátorský post.

Miroslav Plevný (za STAN) bude dalších šest let senátorem za obvod CHeb. Ve druhém kole voleb získal 71,35 procenta všech hlasů. Jeho vyzývatelka Sandra Tsoukernik (za ANO) pak 28,64 procenta.

17. října 2026  14:49,  aktualizováno  16:48

Zrezivělá ocel dělá parádu, podle návrhu studentů kryje pramen Novoveské kyselky

Ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček, autorka díla Bára...

Vrátit pramenu Novoveské kyselky statut místa pro odpočinek a pozorování přírody. To je cíl projektu, v jehož rámci dojde k postupné obnově původní lokality s historickou kamennou studnou. Novou...

17. října 2026  8:50

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Pro potraviny klidně o půlnoci. V Bublavě nakoupí i zákazníci bez bankovní identity

Obchod v Bublavě funguje od pátku v nepřetržitém režimu. Je zároveň prvním v...

V režimu 24/7 bude od pátku sloužit prodejna potravin v Bublavě na Sokolovsku. Řetězec COOP tam otevírá první automatizovaný obchod v Karlovarském kraji. Nakoupit v něm budou moct i zahraniční...

16. října 2026  15:49

To prostě nejde. Kuba zuří kvůli koalici jeho hnutí s ANO v Mariánských Lázních

Mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný hovoří při odhalení sochy Over...

V Mariánských Lázních to vře. Zastupitel za Naše Česko Samuel Zabolotný údajně nerespektoval dohodu, kterou po volbách uzavřel se stranami Starostové a nezávislí, koalicí ODS a KDU-ČSL a Za lepší...

16. října 2026  8:55

Špičkové sedačky pro BMW budou vyrábět v Chebu, produkci využije v modelu iX1

Businessi park Cheb South. (15. října 2026)

Společnost Grammer Jifeng Automotive Seating otevřela svůj nový výrobní závod v Business Parku Cheb South. Grammer Jifeng bude v Chebu vyrábět komponenty do interiérů vozidel, především vysoce...

15. října 2026  14:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další dva kilometry dálnice D6 jsou v provozu. Dokončení zbytku úseku se zdrží

Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další dva kilometry...

Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku dnes silničáři otevřeli další dva kilometry dálnice D6. Informoval o tom ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Dokončení zbytku zhruba...

14. října 2026  17:20

Atraktivní, ale těžký pohárový los: Most narazí na Maďarky, Cheb vyzve Benfiku

Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Výhru Mostu...

O co menší šance, o to větší výzva. Vídeňský los 3. předkola Evropské ligy házenkářek mohl ve středu svést české kluby dohromady, protože se jejich míčky tahaly z jiných košů, nakonec však budou...

14. října 2026  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×