Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Jitka Dolanská
  8:49
Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám...
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám...
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám...
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám...
9 fotografií
Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic Zlatá a Tylova. Jsou dílem chebského rodáka, akademického sochaře Miloslava Svobody.

Projekt Chebské niky, oživující fasády chebských domů uměleckými díly výtvarníků z celé republiky, tak pokračuje. A přestože Zlatá ani Tylova už nejsou součástí historického centra, rozhodně stojí za to se do lokality, kterou místní znají jako Zlatý vrch, vypravit.

„Všechno je ukryté v symbolech. Odkazují na to, že člověk byl zrozen z hříchu. Kolem kmene stromu se obtáčí had našeptávač, nechybí Eva, snad jako bohyně Hathor, u paty stromu je kotva, předzvěst toho, že ze starého zákona vznikl zákon nový. Kdo se dobře podívá, ten to uvidí, protože na obrazech v náznacích všechno je. Každý si z toho může vzít to své,“ ukazuje Miloslav Svoboda do výšky na jeden ze svých obrazů.

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

Lidé se podle něj musí bavit, zapojit hlavu a v jeho tvorbě významy hledat a nacházet. „Někomu dá zabrat už jen rozluštit moji parafu. Kdo neví, že Cheb je německy Eger, to bude mít těžké,“ říká s úsměvem.

Nápad na dva obrazy velké přibližně 100 x 170 centimetrů, které pojmenoval Rajská zahrada Eden a Adam a Eva, nosil v hlavě přes čtyři desetiletí. První, které na toto biblické téma vytvořil, nyní visí na stěně obývacího pokoje v Hradci Králové. Přetnout pupeční šňůru mezi dílem a umělcem se ale nepodařilo.

A tak Miloslav Svoboda začal přemýšlet, že si vytvoří vlastní verzi. Právě tu nyní každý může obdivovat na fasádě domu.

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám domu na křižovatce ulic Tylova a Zlatá. (3. srpna 2026)
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám domu na křižovatce ulic Tylova a Zlatá. (3. srpna 2026)
Chebský rodák, akademický sochař Miloslav Svoboda, vtiskl novou podobu nikám domu na křižovatce ulic Tylova a Zlatá. (3. srpna 2026)
9 fotografií

„Symbolika je stejná, ale pozměnil jsem hlavní kompozici. Obraz Adam a Eva odkazuje na to, že člověk byl zrozen z hříchu. Druhý znázorňuje Eden, rajskou zahradu, jako nepoznaný svět zapomnění. Z květů skapává nektar, jsou tu bájní ptáci, motýli a zvířata. A samozřejmě andělé v bílém, tedy až na jednoho, což je ten padlý. Je to moje vize rajské zahrady před tím, než svět poznal hřích, a kdy nevědět nic bylo božské,“ vysvětluje keramik.

Obrazy tvořil více než rok. Nejprve z kameniny vymodeloval kachle a na ně pak glazurou obrazy maloval. Kvůli vyčerpání dokonce na čas skončil v nemocnici. „Není legrace se do něčeho takového ponořit. Mně to stálo ohromné množství sil,“ potvrzuje. Přesto má v plánu s úpravami fasády domu dál pokračovat.

Nad hlavním vchodem by v budoucnu mohl vzniknout další obraz v podobném duchu. „Mám vizi, že by to mohly být třeba sluneční hodiny, uvidíme,“ doplňuje umělec, který má za sebou řadu výstav, například v pražském Mánesu, a jehož díla jsou rozesetá po celé Evropě. Jako jeden z prvních také přispěl do projektu Chebské niky, jehož duchovním otcem je ředitel chebské Galerie G4 a vášnivý fotograf Zbyněk Illek.

Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

Ten si při procházkách městem všiml prázdných míst a výklenků na fasádách. Kdysi tam bývala například domovní znamení, sochy světců nebo předměty, podle kterých bylo možné poznat, kdo v domě žije a pracuje. Oslovil proto současné výtvarníky s výzvou, aby svými díly ozvláštnili domy v centru města.

Sochař Svoboda následně vytvořil sv. Františka z Assisi, kterého je možné najít na domě v Dlouhé ulici. Jen o několik domů dál v téže ulici zdobí niku Madona, kterou vymodelovala Milošova manželka Zdeňka. Pražský výtvarník Jaroslav Róna vytvořil bronzovou sochu Davida a Goliáše, která je umístěna na Špalíčku. Soubor domů na náměstí Krále Jiřího zdobí i Marie Jindry Vikové.

V dalších etapách se na osazení nik a kartuší domů historického Chebu podíleli výtvarníci Jiří Černý, Pavel Drda, Anna Vystydová, Jan Samec, Varvara Divišová, Stanislava Konvalinková, Jaroslav Valečka, Vít Vejražka, Eva Vejražková, Luděk Vystyd a Miro Žáčok.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lov na nahé dívky přímo ve škole. Jak asistentka v Březové zneužívala žákyně

Premium
ilustrační snímek

Lidé v Březové na západě Čech jsou otřeseni. Oblíbená pracovnice školy tam zneužila desítky žákyň. Dívkám namluvila, že si můžou vydělat zajímavé peníze. Chtěla po nich intimní fotografie, kde budou...

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

Kolem dálniční policie prosvištěl řidič luxusního SUV téměř dvoustovkou

Policisty předjel téměř dvoustovkou. Závodník na místě přišel o řidičák

Vysoko nad rychlostním limitem se po dálnici D6 u Lubence řítil řidič luxusního SUV. Ke své velké smůle předjel hlídkující dálniční policisty. Ti jej neprodleně zastavili, z kontroly už musel...

VIDEO: Řidič předjížděl náklaďák na dvojité plné čáře, přímo před policejní hlídkou

Řidič BMW nerespektoval dvojitou plnou čáru

Přímo před očima policistů se závažného dopravního přestupku dopustil čtyřicetiletý řidič vozu BMW. Nedaleko Dolního Žandova na Chebsku předjížděl nákladní auto v místech, kde to zapovídá značka i...

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic...

4. srpna 2026  8:49

Zloděj v restauraci odcizil dva příruční trezory, třetí vypáčil ze zdi směnárny

Šestadvacetiletý muž odcizil hned tři trezory. Hrozí mu za to až pět let vězení.

Pět let za mřížemi hrozí šestadvacetiletému muži z Karlových Varů, který při dvou zlodějských výpravách odcizil hned tři trezory. Jejich majitelům způsobil škodu za více než 280 tisíc korun.

3. srpna 2026  11:47

Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné

Jedním z posledních projektů bytové výstavby v Ostrově je Rezidence Vančurova. Je to ovšem projekt soukromého investora.

Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý trend se snaží zvrátit v Ostrově, kde jsou k mání byty s dočasně sníženým nájemným. O dva, které město...

3. srpna 2026  10:15

Dostihy Karlovy Vary dnes (2. 8.) živě: Program, výsledky, vstupenky

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny...

Neděle 2. srpna 2026 patří dalším dostihovým závodům, tentokrát na závodišti v Karlových Varech. Sledujte vše v přímých přenosech, hlavním tahákem je 81. ročník Oaks.

2. srpna 2026  11:31

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

2. srpna 2026  7:31

Mezinárodní obnova rybníka Trojmezí pomůže i přísně chráněným perlorodkám

Obnova a odbahnění rybníka Trojmezí je jedním z cílů česko-německého projektu...

Město Hranice na Chebsku spolu s německým městem Rögnitzlosau připravilo projekt Společně za vodu a klima. Je zaměřený na opatření k udržení vody v krajině i v intravilánu města, ale i na osvětu mezi...

1. srpna 2026  8:45

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

31. července 2026  11:39

Kvůli poruše stály vlaky mezi Vary a Chodovem. Spoje nahradil autobus

ilustrační snímek

Kvůli poruše trakčního vedení a poškození lokomotivy byl dočasně zastaven provoz na trati 140 mezi Karlovými Vary a Chodovem. Podle webu Českých drah nahradila vlaky v tomto úseku autobusová doprava.

30. července 2026  18:24,  aktualizováno  20:36

Sokolovští těžaři výrazně snížili ztrátu z předloňska a doufají v obrat

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zlepšení hospodářského výsledku za loňský rok ohlásila skupina Sokolovská uhelná. I když společnost opět skončila ve ztrátě, ta není tak hrozivá, jako v roce 2024, kdy vykázala dvoumiliardovou...

30. července 2026  13:35

VIDEO: Řidič předjížděl náklaďák na dvojité plné čáře, přímo před policejní hlídkou

Řidič BMW nerespektoval dvojitou plnou čáru

Přímo před očima policistů se závažného dopravního přestupku dopustil čtyřicetiletý řidič vozu BMW. Nedaleko Dolního Žandova na Chebsku předjížděl nákladní auto v místech, kde to zapovídá značka i...

30. července 2026  13:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lov na nahé dívky přímo ve škole. Jak asistentka v Březové zneužívala žákyně

Premium
ilustrační snímek

Lidé v Březové na západě Čech jsou otřeseni. Oblíbená pracovnice školy tam zneužila desítky žákyň. Dívkám namluvila, že si můžou vydělat zajímavé peníze. Chtěla po nich intimní fotografie, kde budou...

30. července 2026

Vzácné užovce stromové se zalíbilo u vlečky, vzniká kolem ní biokoridor

Podél vlečky ochranáři zaznamenali výskyt kriticky ohrožené užovky stromové.

Kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro kriticky ohroženou užovku stromovou, ale i další druhy živočichů. Ochráncům přírody se při pravidelném...

29. července 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.