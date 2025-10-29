Doplnil, že místo poslance s největší pravděpodobností přijme lékař Jiří Penc, který byl na kandidátce ANO pátý. Vyjádření Pence ČTK zjišťuje.
„Moc se omlouvám, že moje vyjádření přichází trochu opožděně. Ale jistě víte, že jsem kandidoval na samotném konci kandidátky ANO, a nepočítal jsem, že díky preferenčním hlasům skončím na druhém místě a získám tak mandát poslance,“ uvedl Kubis.
„Dlouze jsem zvažoval, zda mám funkci poslance přijmout. Ale musím říct, že v současné době zastávám dvě pozice. Pracuji jako starosta mého rodného města Sokolov a zároveň jsem náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví. Na obou místech mám připravené projekty, rozdělanou práci a já bych od všeho nerad odcházel. Rozpracované úkoly bych chtěl dotáhnout do konce,“ vysvětlil Kubis.
Proto se rozhodl vzdát se mandátu poslance. „Chtěl bych se také omluvit všem, které svým rozhodnutím zklamu. Ale chci ujistit a slíbit, že důvěra, kterou jsem získal, pro mne je motivace pro další práci pro město i pro kraj,“ dodal Kubis.
Poslanecká sněmovna zasedne poprvé v pondělí 3. listopadu. Po volbách se mandátu vzdal i hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO), primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) nebo Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji.
Z Karlovarského kraje letos získali mandát poslance čtyři kandidáti, tři za ANO a jeden za koalici Spolu. Z ANO se poslanci stali Renata Oulehlová a Josef Váňa, kteří byli na prvních dvou místech kandidátky. Pak ale voliči svými preferenčními hlasy pořadím zamíchali a sedmapadesátiletý Kubis získal druhý nejvyšší počet přednostních hlasů, celkem 3489, čímž získal funkci poslance.
Kubisův náhradník Jiří Penc (52 let), který získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce ANO, se podle Kubise rozhodoval, jestli by časově zvládl funkci poslance i své ambulance ortopedie. Nakonec ale potvrdil, že je schopen funkci zastávat, uvedl Kubis.
Kubis působil dosud v komunální politice i krajské politice. Po dvou obdobích, kdy byl radním Sokolova, se v říjnu 2022 stal starostou. V krajských volbách se po listopadu 2016 stal uvolněným náměstkem hejtmanky.
V listopadu 2019 byl zvolen hejtmanem Karlovarského kraje, když se tehdejší hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová rozhodla na svou funkci kvůli těhotenství rezignovat. Na krajské úrovni ve volbách v roce 2020 vedl kandidátku hnutí ANO v Karlovarském kraji a mandát krajského zastupitele obhájil. Po povolebním jednání se však ANO nestalo součástí nové krajské koalice.
Loni opět obhájil mandát krajského zastupitele za ANO a na začátku listopadu 2024 se stal náměstkem hejtmanky pro zdravotnictví.