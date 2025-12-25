Krkavci k Maringotce v Hřebečné patří, říká provozovatel horského občerstvení

S mírnou nervozitou pravidelně sleduje meteorologické předpovědi Václav Zápotočný, provozovatel legendárního občerstvení Maringotka v Hřebečné u Abertam. Uplynulé zimy prý nebyly z pohledu návštěvnosti ideální, ale milovník Krušných hor se nevzdává. Společnost mu dělá i ochočená samice krkavce velkého, kterou pojmenoval Luna.
Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl,...

Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl, nyní mu tedy v Maringotce dělá společnost samice Luna.

Maringotka před třiceti lety učarovala Václavu Zápotočnému natolik, že se později rozhodl převzít její provoz.
Provozovatel legendárního občerstvení Maringotka Václav Zápotočný
Oblíbené místo k občerstvení turistů v zimě i v létě provozuje Václav...
Oblíbené místo k občerstvení turistů v zimě i v létě provozuje Václav...
„Ke krkavcům mám zásadní vztah. Dá se říct, že tito majestátní opeřenci k Maringotce neodmyslitelně patří. Původní krkavec Krabat mi před lety bohužel uletěl, a už se nevrátil. Ale návštěvníci se na něj stále ptali, proto jsem rád, že se mi podařilo sehnat samičku. Pro chov jsem musel splnit přísné podmínky. Pták má oficiální registraci CITES, chov má jasná pravidla,“ vysvětlil Zápotočný.

„Jakmile se sezona naplno rozběhne, určitě zde bude Luna se mnou,“ slíbil provozovatel s tím, že po těchto ptácích se jmenuje i pivo, které v Maringotce nabízí.

Dobrý duch maringotky poblíž Hřebečné obětuje svým hostům i sváteční dny

Zápotočný věří, že zimní sezona bude provozovatelům horských zařízení více nakloněna. „Občerstvení provozuji pět let. Zatím byly paradoxně nejúspěšnější covidové zimy 2021 a 2022, kdy jsme obsluhovali přes okénko. Sněhová nadílka byla štědrá a situace lákala do hor a přírody spousty lidí. Poslední dvě zimy byly slabší,“ potvrdil provozovatel.

„Horší je, když je sněhu málo, než když není žádný. Na běžkování to pak není, a počasí zároveň odradí i pěší turisty,“ dodal.

Václav Zápotočný si před lety oblíbil krkavce velké. Krabat mu bohužel uletěl, nyní mu tedy v Maringotce dělá společnost samice Luna.
Maringotka před třiceti lety učarovala Václavu Zápotočnému natolik, že se později rozhodl převzít její provoz.
Provozovatel legendárního občerstvení Maringotka Václav Zápotočný
Oblíbené místo k občerstvení turistů v zimě i v létě provozuje Václav Zápotočný, kterého tady najdete i o svátcích.
V otevření maringotky prý sehrála velkou roli nostalgie. „Před třiceti lety jsem byl dobrovolných členem Horské služby v Perninku, a k původním majitelům jsme rádi jezdili na palačinky s domácí marmeládou nebo chleba se sádlem. Mělo to zde úžasnou atmosféru,“ připomněl.

„Když jsem se před pár lety dozvěděl, že je maringotka k mání, probudila se ve mně nostalgie. Někdy přijedou i pamětníci původní maringotky a zavzpomínáme,“ pousmál se Václav Zápotočný.

Matka vymyslela terapii pro nemocnou dceru. Začaly schovávat les do kapsy

Podle něj je důležité mít k horám vztah. „Není to o horentním výdělku, zvlášť v dnešní náročné době. Člověk musí mít rád okolní přírodu, lidi, a umět vše neměřit jen na čas a zisk. Často se sejde skvělá partička hostů, s kterými tu jsem i nad rámec provozních hodin. Rozhodnutí pokračovat v provozu tohoto, pro část lidí legendárního, místa nelituji,“ podotkl provozovatel Maringotky Hřebečná.

S každodenním provozem počítá celé Vánoce i na Silvestra, a po Novém roce se bude řídit podle sněhové nadílky. „Lidé se vše dozvědí na sociálních sítích. V dubnu bude menší pauza a pak se rozjede jarní a letní sezona,“ uzavřel Václav Zápotočný.

