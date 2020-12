Hitem zimy v Krušných horách je bezkontaktní ubytování, mnohde mají plno

Fenoménem zimní „covidové sezony“ bude zřejmě takzvané bezkontaktní ubytování. Takové nabízí třeba rodina Pavly Raglové v malé obci Háj nedaleko Klínovce. Pronajímá tu chalupu pro osm lidí se dvěma ložnicemi a obvykle mívá hostů v zimě dost, hlavně těch zahraničních.



„Spolupracujeme s jednou holandskou cestovní kanceláří, běžně tak tvoří naši klientelu až z devadesáti procent Holanďané a Němci. Ti ale letos nepřijedou, všechny rezervace zrušili,“ říká majitelka s tím, že i přesto má o letošních Vánocích a na silvestra plno.

Místo cizinců však přijedou Češi. „Chalupy totiž fungují jako bezkontaktní ubytování, což si během pandemie hodně Čechů oblíbilo. Zájem o pronájem tak stoupá a plné už máme některé termíny i v květnu,“ vysvětluje Pavla Raglová s tím, že klienti se nepotkají během pobytu s jinými hosty, a dokonce ani s ní.

„Nejsme sami, kdo nechal na svou nemovitost vybudovat trezor. V něm jsou uloženy klíče od domu, a když klient za pronájem zaplatí, dostane kód, kterým si trezor otevře. Je to praktické a z hlediska koronavirové nákazy víc než bezpečné,“ dodává Raglová.

Turisté se vracejí za klidem

Tereza Patčová pronajímá společně se svou sestrou dvě roubenky na Bublavě. S byznysem začaly teprve před dvěma lety, přesto mají pro letošek už také obsazené Vánoce, silvestr a kromě jednoho týdne i kompletně celý leden a únor.

„Máme také klienty, kteří se sem vracejí opakovaně, prý pro ten klid,“ říká Tereza Patčová s tím, že zákazník platí za celou chalupu bez ohledu na to, kolik lidí přijede. „Vejde se sem až dvanáct lidí, takže se podělí společně o výdaje a s nikým cizím se tu nepotkají. Hlavně však vypadnou z města a bytu, kde byli měsíce zavření. To teď oceňují ze všeho nejvíc,“ vysvětluje majitelka.



Letos se prý lidé ani nezajímají o to, kde se dá nejblíž lyžovat. „My zrovna blízko lyžařského areálu jsme, ale i kdyby se lyžovat nemohlo, protože se areály do konce roku neotevřou, zákazníkům je to prý jedno. Přijedou i tak,“ uzavírá majitelka.

Obsazené jsou i chalupy na Mariánské, vesnici nedaleko sportovního areálu Eduard, kde jsou v zimě ideální podmínky pro běžkaře. Plno je jenom v těch, do kterých se vejde maximálně dvanáct lidí. Ty mají zabukované termíny třeba i na červenec příštího roku.

Nákaza hrozí spíš na večírku v baru než na sjezdovce

Skiareál Bublava začal se zasněžováním před pár dny a pomohla i nová čerpací stanice. „Technický sníh tak můžeme vyrábět na obou stranách areálu současně,“ vysvětluje provozovatel Jiří Lhota s tím, že na bublavských sjezdovkách se covidem rozhodně nikdo nenakazí.

„Patří k nejširším a nejkomfortnějším v republice, nákaza spíš hrozí na večírku v baru po lyžování. I proto bude třeba náš Bar Iglú fungovat jen přes výdejní okénko. To už je jisté,“ upřesňuje provozovatel.



„Neotevřít do Vánoc lyžařské areály považujeme za nesmysl. Nejsme alpská země, podíl cizinců na českých horách je tradičně relativně nízký, navíc jsme připraveni dodržovat veškerá hygienická opatření,“ uzavírá Jiří Lhota.

Skiareály Vánoce potřebují

Vánoční období generuje zhruba 30 až 40 procent objemu všech tržeb, které za sezónu skiareály v republice mají.

„Jakékoliv omezení provozu v tomto období proto může být pro tento segment cestovního ruchu fatální,“ upozorňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Skiareály navíc dávají podle něj zaměstnání více než 40 tisícům lidí. „I proto apelujeme na vládu, aby lyžařská střediska ještě před Vánoci pro návštěvníky otevřela. Naše hory skutečně nemají parametry Alp,“ dodává Prouza.