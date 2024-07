Ministerstvo započalo proces vyhlášení CHKO Krušné hory, bude největší v Česku

V Česku je podle webu ministerstva životního prostředí nyní 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 14,42 procenta území státu. Vyhlášení CHKO Krušné hory ministerstvo očekává asi v polovině roku 2026.

„Jsou zde například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou, ale i přesto celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno, což by se nyní mělo změnit. Je zde zčásti evropská ochrana, ta celoplošná státní dosud chyběla,“ uvedl k potřebě chránit Krušné hory ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Budoucí CHKO Krušné hory by měla především chránit zachovanou krajinu s rozsáhlými celky rašelinišť, přírodě blízkých lesů na svazích hor a mozaikou lesů, luk a pastvin a zástavby na náhorní plošinách.

Vyhlášení CHKO přispěje nejen k lepší péči o přírodu, ale i ke zjednodušení a zefektivnění státní správy v ochraně přírody a krajiny, kdy by nově namísto jedenácti orgánů ochrany přírody měl pečovat pouze jeden – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Návrh na vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti, stejně jako každá jiná změna, přirozeně vzbuzuje různé otázky či obavy. Řadu z nich se již během stovky jednání podařilo vysvětlit, návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek obcí a v jednáních budeme samozřejmě pokračovat,“ upřesňuje ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

„Víme, že místní obyvatelé mají Krušné hory rádi, záleží jim na tom, jak budou vypadat v budoucnu. Právě proto se snažíme domluvit na přístupu, který zajistí trvale udržitelné využívání hor pro lidi, kteří tady žijí, kteří je navštěvují a kteří v nich hospodaří,“ dodal Pelc.

Vedení obou krajů, ve kterých bude CHKO působit s jejím zřízením souhlasí.

„Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti podporujeme, protože to pomůže udržitelnému rozvoji regionu a vnímáme, že to bude benefitem nejen pro návštěvníky Krušných hor, ale pomůže to i samotným obcím v budoucí chráněné krajinné oblasti,“ říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Jsme kraj, který byl sužovaný ekologickými problémy po celá desetiletí minulého století, proto jsme rádi, že se lesy u nás daly do pořádku a je zde dnes opravdu unikátní příroda. To je i důvod, proč vítáme vyhlášení CHKO Krušné hory. Samozřejmě za předpokladu, že to bude v konsensu s rozvojem obcí, k čemuž také došlo a za to ministerstvu životního prostředí děkujeme,“ zmiňuje také první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.