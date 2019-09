Repliku nejstaršího krovu v Chebu doplní obecní pec na chleba

Replika, kterou mistři tesaři na náměstí slavnostně vztyčili v sobotu, bude mít však další využití. Stane se totiž součástí přístřešku, který ozdobí komunitní zahradu v chebské Májové ulici. Pod přístřeškem pak kamnář Jaroslav Závacký postaví obecní pec na chleba.

„Nevím, zda je pec přidanou hodnotou přístřešku s replikou nejstaršího krovu v republice nebo je tomu naopak, ale dohromady tvoří smysluplnou záležitost,“ uvedla vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu chebské radnice Marcela Brabačová, která se záležitostem kolem chebských krovů dlouhodobě věnuje.

„Komunitní zahradu provozuje spolek Joker a samotnou chlebovou pec bude mít na starosti nově vznikající spolek chebských pekařů, v jehož čele stojí Libor Matoušek. My ale předpokládáme, že pec bude fungovat jednak v rámci spolku, ale že se v Chebu, podobně jako v jiných městech, bude také konat pravidelné veřejné pečení. Pec se roztopí a lidé budou mít třeba jednou měsíčně možnost přijít, přinést si vlastní těsto a chleba nebo cokoli jiného si zde upéct,“ přiblížila plány Brabačová.

Na stavbu přístřešku a pece uvolnilo město Cheb ze svého rozpočtu přibližně 700 tisíc korun.

„Ona ta pec nebude jen na chleba. Dá se v ní péct prakticky cokoli, třeba dalamánky či koláče. Důležité je, že se tu lidé sejdou a nějaký čas tu spolu pobudou,“ vysvětlil starosta Antonín Jalovec.

Přístřešek se začne stavět začátkem října. Jakmile budou podlaha a stěny dokončené, dostane altán střechu, kterou bude tvořit právě kopie historického krovu, pokrytá šablonami z břidlice. V polovině října pak přijde na řadu stavba pece. První obecní pečení by se mohlo uskutečnit příští rok na jaře.

„Chtěli jsme se dozvědět, jak to funguje tam, kde obecní pec mají. Navštívili jsme například Sopotnice nebo Štolmíř, kde se s námi podělili o zkušenosti. My začneme v malém, to znamená, že si každý doma sám zadělá těsto na chleba, nechá ho vykynout, jen ho neupeče ve své troubě ale v obecní peci,“ přiblížil Libor Matoušek.

Ten už také má jasno, jak se spolek chebských pekařů bude jmenovat. „Vymysleli jsme název Ch(l)ebáci. Hodně mě ale překvapilo, že obyčejné zapsání spolku je docela administrativně náročné. Ale snad už se ten proces chýlí ke konci,“ doplnil Matoušek, který si pět let doma peče chleba a v rámci celostátní skupiny nadšenců PečemPecen.cz si s ostatními vyměňuje kvásek, recepty a zkušenosti.

VIDEO: V Chebu staví krovy pěkně postaru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Plánujeme, že péct se bude od jara do podzimu. Ideální by bylo, kdyby se pec využívala, dokud bude teplá. To znamená, že vedle chleba se mohou péct dalamánky nebo koláče, zbytkové teplo dokáže třeba usušit křížaly,“ dodal Matoušek. Voňavé pečení by mohly doprovodit ukázky řemesel, kulturní vystoupení nebo třeba nejrůznější kurzy.

Pec v Chebu postaví kamnář Jaroslav Závacký. Podobnou už stavěl v obci Štolmíř.

„Chebská pec bude úplně stejná, jako ta štolmířská. Bude postavená starým způsobem z pálených cihel a bez použití šamotu. Nemá komín, takže topení, vymetání i sázení chleba se uskutečňuje pouze čelními dvířky,“ uvedl kamnář Závacký a potvrdil, že nová pec bude stát v komunitní zahradě už koncem října.

Zajímavé je, že při prvním roztopení by si měla pec po naakumulování tepla „odfouknout“ a prasknout. Prasklina ovšem musí jít mimo hlavní klenbu. Pak už se může začít s pečením. Ale i to je věda. Ke správnému natopení je potřeba více než šedesát kilogramů dřeva. Oheň se rozdělá vpředu a po rozhoření se pohrabáčem přesune do zadní části pece.

Celý proces trvá přibližně patnáct hodin. Jakmile dřevo dohoří, popel z pece je třeba dobře vymést. Pak už je možné dovnitř sázet vykynuté bochníky chleba, které se pečou při 250 až 270 stupních přibližně 45 minut. Do pece se jich vejde kolem dvaceti.