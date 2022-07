Měl jsem to za odměnu, říká bývalý kastelán o náročném překladu kroniky

Doslovný překlad je možné už teď najít na webových stránkách nadačního fondu. Miloš Říha však šel ještě dál. Z osmnácti kapitol kroniky vybral to nejzajímavější a z jednotlivých příběhů a informací sestavil povídání nazvané Co se stalo v Chebu.

Překládat z psaného kurentu asi nebude jednoduché a málokdo to zvládá. Připravoval jste se nějak, když se vám dostala do ruky znovuobjevená chebská kronika?

Já jsem si hned na začátku udělal takovou sondu. Přeložil jsem prvních dvacet stránek, abych dokázal odhadnout, jak to bude pracné a kolik času na celou kroniku, která má asi osm stovek stran, budu potřebovat. Jenže se ukázalo, že kromě kroniky budu muset přečíst další historický rukopis, z něhož autor vycházel. Ověřoval jsem, zda jsou ty informace dobře přepsané a také, zda je dobře čtu. Zjistil jsem, že také chebský kat Karl Huss ve své čtyřdílné kronice města Chebu, kterou sepsal o čtyřicet let později, informace z kroniky využil. Takže jsem musel pro srovnání přečíst i stránky z prvních dvou dílů jeho kroniky.