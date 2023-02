Tělo hodili do příkopu a zapálili. Tým Tempus vyřešil 11 let starou vraždu

Dosud neobjasněnou vraždou se tým Tempus začal zabývat počátkem loňského roku. Krátce nato policie zatkla několik lidí.

„Mohu potvrdit, že se tímto případem v loňském roce tým Tempus skutečně zabýval. Další informace však aktuálně zveřejňovat nebudeme,“ oznámil David Schön, mluvčí Policejního prezidia ČR.

Vrazi svou oběť vylákali z bytu a usmrtili

Že kriminalisté z Tempu vraždu muže, jehož ohořelé tělo nalezl hajný na podzim roku 2011 v lese mezi Hlinkami, Přílezy a Toužimí, uzavřeli, potvrzují další fakta. Případ předali státnímu zastupitelství v Plzni a odtud návrh obžaloby zamířil ke krajskému soudu.

Jeho mluvčí Jana Rubášová uvedla, že řízení je vedeno pro skutky, v nichž je spatřován zločin vraždy, kdy ji Petr P. a Jan T. měli spáchat ve spolupachatelství a Jan Š. jako návodce.

Případ je v obžalobě popsán následovně: „Uvedených zločinů se měli tři obžalovaní dopustit v roce 2011, kdy měl Jan Š. v úmyslu usmrtit Antonína S. a přesvědčit obžalované Petra P. a Jana T., aby za finanční odměnu muže zavraždili. Jan Š. měl k tomuto účelu předat peníze Petru P., aby si sehnal zbraň, již měl koupit za 25 tisíc korun. Poté měli obžalovaní vylákat oběť večer z jejího bydliště v Karlových Varech.“

Za nájemnou vraždu 200 tisíc pro každého

Podle obžaloby Petr P. poté nejméně čtyřmi střelami zbraní střelil Antonína S. do zad a do hlavy, čímž mu způsobil poranění mozku. Tomu poškozený na místě podlehl. Jeho tělo pak pachatelé zabalili do koberce a odvezli jej z místa jeho bydliště do lesa, kde ho odhodili do příkopu, polili benzínem a zapálili. Obžalovaní Jan T. a Petr P. měli dodatečně každý získat odměnu ve výši 200 tisíc korun.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby soud Janu Š. a Petru P. v případě uznání viny uložil souhrnný trest odnětí svobody v trvání 16 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. U Jana T. potom navrhuje 14 let ve stejném typu káznice. Obžalovaní jsou nyní ve vazbě.