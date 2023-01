Zloděj řádil ve Varech, z autosalonu chtěl odjet vozem za milion

„Sedmatřicetiletý muž následně z prodejny utekl, ale policistům se ho podařilo během několika málo desítek minut zadržet,“ uvedl Jan Bílek z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Po provedených úkonech byl muž propuštěn. Nebyla to však jediná jeho trestná činnost na přelomu roku.

Ještě před vloupání do autosalonu totiž vnikl do jedné z kaváren ve městě. Tady poškodil bezpečnostní zařízení, provozovnu prohledal a odcizil platební terminál i mobilní telefon. Rovněž našel klíč, jímž si otevřel dveře do sousedního kosmetického salonu. A sebral zde peníze a další mobil.

Poslední krádeže se dopustil krátce nato, co ho policisté propustili po vloupání do autosalonu. V Karlových Varech vnikl do obytného domu, přitom poškodil vstupní dveře a dvě okna do sklepa. Následně se dostal do jednoho z bytů. Pozorný obyvatel domu však zavolal na linku 158 a policejní hlídka muže na místě zadržela.

Tentokrát už putoval před soudce a od něj přímo do vazby. Při svém loupeživém tažení po Karlových Varech napáchal škody na poškozených a odcizených věcech za téměř jeden milion korun. V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět let.