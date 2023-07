Mladík zatáhl ženu do průchodu a okradl ji. Policie ho chytila za pár minut

Důchodce Vladimír Liška z Aše dostal deset let vězení za to, že po hádce smrtelně zranil souseda na chodbě bytového...

Plavčík a policista zasáhli v pravou chvíli, dvěma lidem zachránili život

Jsou to muži, které by každý chtěl potkat v okamžiku, kdy by mu šlo bez nadsázky o holý život. Plavčík karlovarského...