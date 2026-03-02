Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Jitka Dolanská
  15:36
Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje rozhodl na pole neorané vstoupit. Lidem na svých přednáškách předkládá ty nejzajímavější kriminální případy z regionu, odkrývá neobvyklé postupy a raritní vyšetřovací metody.
Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026) | foto: Kateřina Pešková

„Vybírám takové ty perličky, které by mohly zaujmout,“ usmívá se Rudolf Flaška a podotýká, že případy, o kterých mluví, nesmí být živé, ale pravomocně ukončené.

Zabývat se neobyčejnými kriminálními případy začal před deseti lety, když v kriminalistickém sborníku popsal husarský kousek karlovarských policistů. V šibeničním termínu se jim podařilo objasnit dvě desetiletí starou vraždu mariánskolázeňského směnárníka. A to doslova za minutu dvanáct. Do promlčení skutku chybělo jen devět dnů.

Stejné jako v detektivkách. Vražda musí mít motiv, říká šéf mordparty Flaška

„Protože jsem psal do sborníku, měl jsem následně spolupracovat i na přípravách výstavy Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku. A právě tehdy se myšlenka na přednášky zrodila. Domluvili jsme se, že v rámci výstavy zpracuji několik vražd, ke kterým došlo v našem regionu po roce 1990, a následně o nich promluvím v místní kinokavárně,“ vzpomíná na svou první přednášku z cyklu Vraždy na západě očima kriminalisty Rudolfa Flašky.

Protože se lidem povídání líbila, stejná žádost mu na stole přistála i v době, kdy se chystala v Karlových Varech výstava Detektivové, četníci a sběratelé kostí. V rámci této výstavy připravil hned dvě přednášky. Pak už to šlo, jak se říká, ráz na ráz.

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v Karlovarském kraji. (2. března 2026)

O závažných případech a o tom, jak se karlovarským kriminalistům daří je rozplétat, mluvil například v knihovnách v Horním Slavkově, Lokti nebo v Mariánských Lázních.

„Na každou návštěvu jsem připravil čtyři příběhy. Vybíral jsem je tak, aby se vztahovaly k místu, kde se přednáška koná. V Lokti jsem mluvil o vraždách v Sokolově a Chodově, ale také o vraždě v Kyselce na Karlovarsku, kterou spáchal muž, který právě v Lokti několik let žil,“ vysvětluje s tím, že se snaží ukázat mnohdy nelehkou a mravenčí práci policistů.

Případy, jejichž pozadí lidem odkrývá, pečlivě vybírá. Jeden příběh je vždy archivní. Na něm ukazuje, jak policejní metody práce pokročily. Další tři jsou ze současnosti. K nejzajímavějším patří právě vražda směnárníka, kterého pachatel zabetonoval do jímky ve sklepení svého domu.

Policie vyřešila dvacet let starou vraždu. Mrtvola byla zalitá v betonu

„Ta vražda se stala 9. března 1994, ale mrtvolu se nikde nedařilo najít. Naše oddělení případ začalo vyšetřovat na začátku února 2014. Tlačil nás čas. Věděli jsme, že po dvaceti letech bude čin promlčený. Ale podařilo se nám sehnat informace, vytipovat místa, kde by mrtvola mohla být, přesvědčit státního zástupce a následně i soudce. Směnárníka jsme opravdu našli pod několika vrstvami betonu a kovových desek ve sklepě. Majitel domu byl odsouzen ke dvanácti letům vězení,“ popsal kriminalista.

Další ze zajímavých případů byl v Jáchymově, kde syn ubil svého otce kladivem. „Tady jsme pro změnu použili netradiční kriminalistickou metodu. Ta následně potvrdila, že rány na hlavě opravdu způsobilo nalezené kladivo,“ odtajňuje některé z případů Rudolf Flaška.

14. dubna 2025

KRIMI

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut

Obchvat Frýdku-Místku vyvolává emoce i po svém zprovoznění. (17. července 2025)

Vášeň řidičů pro rychlost je nezkrotná. Svědčí o tom nejen druhé místo mezi příčinami dopravních nehod, v tomto případě však s nejtragičtějšími následky, ale i množství pokut udělených na základě...

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:41,  aktualizováno  13:30

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

V Plzni začala největší sportovní akce pro veřejnost Sportmania 2023. (12....

Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní...

1. března 2026  8:30

Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...

Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout...

28. února 2026  9:55

Tuhá zima vysála rozpočet Chebu, za dva měsíce padlo 14 milionů

Na místa, kam nezajedou stroje zimní údržby, posílají Služby města Jihlavy...

Letošní tuhá zima s častým sněžením odčerpala městu Cheb značnou část peněz, které byly v rozpočtu připravené na celoroční údržbu komunikací a chodníků. Za první dva měsíce Chebští zaplatili téměř 14...

27. února 2026  10:13

Finálová repríza. Lvi Praha a Karlovarsko se opět utkají o volejbalový Český pohár

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku.

Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili...

26. února 2026  22:45

Historické centrum Chebu má nový vnitroblok, práce zdržela dělová koule

Úpravy vnitrobloku se prodražily o čtyři miliony a trvaly o dva měsíce déle....

Jedna z největších volných ploch v historickém Chebu, vnitroblok mezi ulicemi Dlouhá a Hradební, má za sebou zásadní změny. Úpravy zanedbanou lokalitu pozvedly na úroveň 21. století. Vzniklo zde...

26. února 2026  15:49

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

26. února 2026  9:56

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

