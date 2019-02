Vary nakonec budou mít novou kremační pec, hotová má být do května

„Dodavatelem nové kremační pece bude společnost PKI Teplotechna Brno,“ uvedla po jednání karlovarských radních první náměstkyně primátorky Hana Zemanová.

Město za moderní technologii zaplatí 5,96 milionu korun. „Provoz v krematoriu začne bezprostředně po dokončení zakázky,“ přislíbila Zemanová.

Karlovy Vary přišly o jediné krematorium v regionu v srpnu 2017. Od té doby se těla nebožtíků zpopelňovala v Hrušovanech na Chomutovsku. Tento krok vyvolal zejména kvůli zvýšení cen za žeh negativní reakce veřejnosti.

Tehdejší primátor Karlových Varů Petr Kulhánek tvrdil, že krematorium v krajském městě už nikdy nebude.

„A pokud někdy, tak určitě ne na Růžovém Vrchu,“ komentoval před více než rokem situaci Kulhánek. Své tvrzení opíral o četné stížnosti obyvatel nedalekého sídliště, podle kterých provoz krematoria zatěžuje Karlovy Vary.

Z původně provizorního řešení vozit těla ke kremaci na Chomutovsko se tak postupně stalo řešení definitivní. „Kapacitně jsme schopni i do budoucna zvládnout tento úkon také pro Karlovarský kraj,“ znělo tehdejší vyjádření Josefa Klůfy ze společnosti Vysočanské zahrady z Hrušovan.

Nové vedení města si však obnovu krematoria v Karlových Varech vytklo jako jednu z priorit. „Jsme rádi, že město přistoupilo k tomuto kroku a krematorium znovu zprovozní,“ komentovala rozhodnutí současné radnice Irena Fořtová, jednatelka společnosti Fořt a synové, která má krematorium od města v pronájmu.

Jednatelka firmy zatím netuší, jakou technologii brněnská firma v Karlových Varech použije.

„Předpokládám ale, že z technologického hlediska půjde o velký krok kupředu,“ uvedla. To by se podle jejího názoru mohlo pozitivně odrazit například na spotřebě energie.

Karlovarské krematorium patřilo díky příznivým cenám za žeh k nejvytíženějším v republice. To se odrazilo ve stavu kremační pece.

„Její životnost je závislá právě na počtu žehů. Předpokládaná je ale kolem pěti let,“ naznačila Irena Fořtová. Přesto může být aktuální investice poslední v řadě. „Ze slov paní primátorky jsem vyrozuměla, že by do pěti let mělo vyrůst nové krematorium,“ konstatovala Fořtová.

V tom, kde nové krematorium vyroste, zatím politici nemají jasno. Odborníci z Kanceláře architektury města ovšem svou vizi už mají.

„Nové krematorium by mělo být postaveno bez vazby na obřadní síň a mimo obytnou zástavbu jako čistě technická budova s nejmodernějšími technologiemi. Nová budova by měla být situována v centru kraje, aby byla zajištěna optimální dojezdová vzdálenost pro pohřební služby ze všech koutů regionu, a z tohoto důvodu by mělo být vyhledáno nové vhodné místo,“ uvedl před nedávnem Petr Kropp, ředitel Kanceláře architektury města.

S Kanceláří architektury města chce nové vedení Karlových Varů spolupracovat i na dalším kroku k modernizaci celého areálu hřbitova v Buchenwaldské ulici. Tím by podle první náměstkyně primátorky Hany Zemanové měla být oprava smuteční síně. Na tu už se chystalo bývalé vedení města, nikdy k ní ovšem nedošlo.

Karlovarské krematorium bylo postaveno tehdy samostatným městem Rybáře. Jeho podobu navrhl architekt Erich Langhammer. Stavba začala v roce 1932 a zkolaudována byla v prosinci 1933.