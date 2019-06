Ze zanedbaného rybníka chce mít Krásná u Aše koupaliště s nádechem historie

„V tuto chvíli čekáme na vhodný dotační program. Jakmile bude vypsaný, žádost podáme,“ potvrzuje starosta Krásné Luboš Pokorný, který doufá, že do konce roku by ministerstvo zemědělství mohlo kýženou výzvu vypsat.

Pokud se to nepodaří, mají Krásenští v záloze další plán. „V takovém případě se přihlásíme do operačního programu životní prostředí. Tady jsou ale podmínky pro náš projekt méně příznivé, tak zatím vyčkáváme,“ dodává Pokorný.

Avizuje, že už příští rok by obec mohla začít se stavbou. Především bude nutné dlouhá desetiletí neudržovaný rybník odbahnit.

Výhodou je, že vytěžené bahno bude možné uložit a později využít třeba na výrobu kompostu. Testy totiž ukázaly, že tento materiál, který z větší části tvoří ornice splavená z okolních pozemků, neobsahuje žádné příměsi ani těžké kovy.

Inspirací budou fotografie od pamětníků

Dalším úkolem je vyspravit hráz, která je rozpadlá. Teprve pak se zde objeví dřevěná mola a na břehu převlékací kabinky.

„Výhledově by to mohla být přírodní nádrž, u které by lidé mohli v létě trávit volný čas. Chtěli bychom celé lokalitě vdechnout kouzlo historie. Od rodáků a pamětníků jsme získali fotografie, na nichž je vidět, jak to kolem rybníku v minulosti vypadalo. Mohlo by to opět být pěkné přírodní koupaliště,“ řekl Pokorný.

V současné době lidé z okolí rybník ke koupání nevyužívají. Důvodem je právě mohutné zabahnění, kvůli kterému voda není čistá. Koupat se jezdí na rybník Černý luh nebo do Studánky.

„Přírodních koupališť je v okolí málo a kvalita vody není valná. Lidé proto hodně jezdí i do Německa, kde jsou přírodní koupaliště krásná a udržovaná. Na řadě míst jsou navíc venkovní bazény. Obnova našeho rybníka by to mohla změnit,“ dodává starosta Pokorný.

Obec Krásná ještě v roce 1990 patřila pod město Aš. Od doby, co získala samostatnost, se začala bouřlivě rozvíjet. Dnes už zde žije na šest stovek obyvatel, obec má vlastní byty, školku, knihovnu, několik hřišť a obecní jízdárnu. V Krásné funguje řada spolků včetně dobrovolných hasičů.