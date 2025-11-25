Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Jitka Dolanská
  14:24
Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a připadne tak insolvenčnímu správci, který ji plánuje rozprodat, jiskřička naděje na záchranu kulturního dědictví regionu stále existuje. Karlovarský kraj podá dovolání k Nejvyššímu osudu.
Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice | foto: Otakar Mika

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice
Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice
Exkurze ve výrobně hudebních nástrojů Amati - Denak Kraslice
Exkurze ve výrobně hudebních nástrojů Amati - Denak Kraslice
19 fotografií

„Byla by velká škoda, pokud bychom o takovou sbírku přišli. Bavili jsme se o tom v radě a rozhodli jsme se, že podáme dovolání proti rozsudku. Také jsme se dohodli, že obnovíme komunikaci s ministerstvem kultury ohledně zařazení sbírky mezi národní kulturní památky. Bude tak těžší ji rozprodat například do zahraničí. Také chceme oslovit insolvenčního správce s žádostí o informace o hodnotě sbírky, zatím ji totiž neznáme, a dalších věcí, které k tomu patří,“ uvedl krajský náměstek Martin Hurajčík.

Sbírka nástrojů je uložena v prostorách Amati. Bývalý starosta Kraslic a předseda Spolku přátel města Kraslice Otakar Mika se obává, že jakmile se začnou nástroje prodávat, sbírce hrozí zánik.

„Je to doklad technického umu zdejších obyvatel a měla by zůstat v kraji. Pokud selže dovolání, je poslední možností zakoupení celé sbírky. Snad by ji mohl odkoupit Karlovarský kraj, podobně jako sbírku strunných nástrojů bývalého výrobce Cremona Luby. To je určitý precedens,“ naznačil Otakar Mika.

Karlovarský kraj neuspěl ve sporu o vzácné nástroje ze zkrachovalé firmy Amati

Pokud sbírka zůstane v kraji, bude nutné najít prostor, kde by bylo možné nástroje vystavit. Starostka Kraslic Jiřina Junková se už nechala slyšet, že udělá maximum, aby unikátní sbírka v Kraslicích zůstala.

„Budeme hledat vhodné výstavní prostory. Pokud nás kraj požádá o finanční výpomoc při nákupu sbírky, budeme to muset probrat v zastupitelstvu. Nicméně myslím, že pokud bude částka pro město přijatelná, rádi přispějeme,“ potvrdila.

Podobně jako Jiřina Junková si i bývalý starosta Mika myslí, že v regionu, který má historicky blízko k výrobě nástrojů, představuje podobná sbírka velkou šanci na povzbuzení turistického ruchu.

Sbírka vznikla už při založení školy na výrobu hudebních nástrojů. To bylo ještě za císaře Františka Josefa. Postupně se rozrůstala o jedinečné nástroje. Patří k nim například obří třímetrová tuba a podobně. Po roce 1945 se rozrostla o další exponáty, které v Kraslicích a okolí zanechali odsunutí sudetští Němci. Ale stále byla ve škole na půdě.

Než se rozezní dechy. Tradiční výroba a ruční práce slaví úspěchy i ve světě

Teprve po privatizaci v roce 1996, kdy škola skončila a sbírku bylo třeba uložit, nechal ji odvézt tehdejší majitel Amati do objektu závodu. „To bylo jen proto, že končila škola a bylo třeba zajistit, aby tu sbírku někdo nerozkradl. A když se Amati dostala do konkurzu, tak ji insolvenční správce zapsal do majetku, přestože do té doby tam vůbec nebyla,“ popsal.

Insolvenční správce argumentoval tím, že firma sbírku takzvaně vydržela. Tedy ji získala, protože se o ni stanovenou dobu nikdo nezajímal. A soud mu dal za pravdu.

„Že jsme přes dvacet let tu sbírku neviděli, je lumpárna a naše hloupost, protože to je obrovsky atraktivní záležitost nejen pro Kraslice, ale i pro kraj a celou republiku,“ myslí si Otakar Mika.

„Budeme se muset zamyslet, kde případně sehnat peníze. Možná by část dal kraj, možná něco město, snad by přispělo i ministerstvo kultury. Je to otevřené. Záleží ale i na správci, jestli dospěje k názoru, že vyšší výnos získá při prodeji celé sbírky. Protože je jasné, že člověk, který si bude chtít koupit dvě desítky nástrojů, si k nim určitě nekoupí dalších 245,“ dodal bývalý starosta Kraslic.

23. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

Karlovy Vary mají náhradu za poničenou douglasku, vánočním stromem bude smrk

Vánočním stromem v Karlových Varech bude letos smrk ztepilý z Tuhnic. První...

Karlovy Vary o první adventní neděli přece jen rozsvítí svůj vánoční strom. Původní douglasku, která se poškodila při kácení a instalaci, nahradil sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý z Tuhnic.

25. listopadu 2025  10:18

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Elektrárna ETI Tisová

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027....

24. listopadu 2025  15:01

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Firma podváděla s postiženými i při sjednávání úvěru. Získala desítky milionů

ilustrační snímek

Falešnými potvrzeními o bezdlužnosti se oháněli dva muži, které kriminalisté z Karlovarského kraje stíhají pro několik zločinů. Díky tomu se jim podařilo získat příspěvek na zaměstnávání zdravotně...

24. listopadu 2025  9:42

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  21:39,  aktualizováno  21:41

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:23

Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS)...

22. listopadu 2025  8:50

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:45

Egerlandský knoflík byl šperkem i vyznamenáním, fenomén přibližuje výstava

Výstava mapuje cestu obyčejného knoflíku, který se stal vyznamenáním i odznakem...

Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...

21. listopadu 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.