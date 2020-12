Sestavení nové koalice v Karlovarském kraji oddalují další požadavky

„Pokud se přes víkend nesejdeme s K5 znovu u jednacího stolu, nebude v pondělí opět o čem hlasovat,“ naznačil možný scénář pondělního pátého dějství ustavujícího zasedání Petr Kulhánek, lídr hnutí STAN. ODS totiž stále stupňuje své požadavky.



Hnutí STAN společně s Piráty, Místními, VOK a SNK1 tvoří Blok 21. Na protější straně stolu sedí K5, tedy uskupení pěti krajských zastupitelů za ODS, KDU-ČSL a SNK1.



Pětičlenné uskupení si nárokuje post hejtmana a radního. Už dříve dostalo nabídku, že by hejtmankou mohla být Oľga Haláková.



Po čtvrtečním setkání K5 vznesla požadavek, aby funkce hejtmana byla uvedena pozičně v koaliční smlouvě jako funkce náležející klubu K5, resp. koalici ODS/KDU-ČSL, a to bez jakýkoliv omezujících podmínek.

„Při zohlednění preference na personální obsazení a nominaci na hejtmanku to považujeme za logický postup,“ uvedl Tomáš Grosser, regionální manažer ODS.

Klub K5 navíc trvá na zachování už projednaných sfér, které by měli mít jeho zástupci na starosti. Jde o kulturu, dopravu a životní prostředí.

„Jedna z těchto gescí by byla řízena a svěřena zástupci K5 v pozici uvolněného zastupitele. S ohledem na uvedené K5 vznesla požadavek na pozici uvolněného zastupitele. Pozice uvolněného zastupitele pro řízení svěřené gesce byla Blokem 21 odmítnuta s tím, že pozice uvolněných zastupitelů je k jednání pouze směrem k členům Bloku 21, nikoliv směrem k naší koalici K5,“ popsal čtvrteční jednání Grosser.

S SPD určitě ne, vzkazuje Jednadvacítka

„S takto neseriózním přístupem k jednání neumíme pracovat, je tím také narušena elementární důvěra v našeho partnera. Odmítli jsme reagovat na zvyšující se požadavky K5 s tím, že jsou pro nás nepřijatelné,“ reagoval na přání partnerů v jednání Petr Kulhánek.



Jednadvacítka se podle něj vrátila i k prapůvodní nabídce, která stále platí: prvního náměstka, radního a uvolněného zastupitele pro K5. „Také tato nabídka byla znovu odmítnuta,“ konstatoval lídr STAN.

Současná situace podle něj nemá vliv na jednotnost Jednadvacítky. „Stále jsme naprosto kompaktní seskupení. I když momentálně nemáme s kým jednat,“ naznačil Kulhánek.



Vyloučil zároveň, že by K5 mohli u jednacího stolu vystřídat zastupitelé SPD. „Za nás určitě ne. Jestli bude SPD partnerem pro někoho jiného, nevím,“ zdůraznil.

Jednadvacítka tak v žádném případě nevyslyší apel hejtmana Petra Kubise (ANO) z posledního jednání zastupitelstva. Ten totiž členy uskupení oslovil, aby jej rozpustili.



„Během několika dnů bychom pak byli schopni sestavit funkční koalici,“ řekl Kubis.

Na dohodu je půl roku, pak zasáhne ministerstvo

Z výsledků čtvrtečního jednání je zklamaný i lídr Místních Patrik Pizinger. Přístup ODS, která i přes dřívější ústupky stále stupňuje své požadavky, považuje dva měsíce po volbách za nezodpovědný.



„Je to politikaření, které nám Místním vždy vadilo. Svědčí to o faktu, že ODS je stále tou velkou politickou stranou. Kladu si otázku, zda jim jde o Karlovarský kraj, nebo jenom o placené pozice,“ reagoval Pizinger.

„Začíná třetí měsíc po volbách, vůbec nerozumím tomu, jak jsme mohli do tohoto stádia dojít. Nepovažujeme to vůbec za šťastné. Nedokážu odhadnout, co bude dál, podobná situace se ještě v žádném kraji nestala. Dříve nebo později snad k nějaké dohodě dojde. Největší problém je ale v tom, že v průběhu času se ty animozity mezi jednotlivými zastupiteli vystupňovaly a vyhrotily, a teď jsou zákopy tak hluboké, že možnosti na sestavení nové krajské vlády jsou omezené,“ poznamenal Vojtěch Franta, vedoucí vyjednávacího týmu Pirátů.

Podle něj je teď další krok ve vyjednávání na straně koalice K5. „Měla by následovat jejich hodně rychlá reakce. Budoucnost kraje měli oni v posledních čtrnácti dnech v rukách,“ zdůraznil Franta.

„Jak bude povolební vyjednávání dál, vypadat si netroufnu říct. My samozřejmě budeme jednat dál,“ řekla Jana Mračková Vildumetzová, lídr vyjednávacího týmu hnutí ANO. Pokusí se znovu všechny subjekty oslovit ke společnému jednání.



„Jednání už probíhají několik týdnů, a přestože nám Petr Kulhánek stále slibuje novou koalici, ale nová koalice není, kraji to bohužel ubližuje. Zastupitelstvo nepracuje, protože koalice STANu nechce o ničem jednat,“ dodala.

V pondělí čeká krajské zastupitele další pokus o zvolení nového vedení. Pokud se opět nepodaří, jednání se zas na týden přeruší. Takto je to možné dělat půl roku.



„Podle zákona o krajích platí, že když se zastupitelstvo nesejde po dobu delší než šest měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, nebo do té doby nezvolí hejtmana, ministerstvo vnitra zastupitelstvo rozpustí a ministr vyhlásí nové volby,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Do té doby bude vládnout současná koalice.