V Karlových Varech se rýsuje krajská koalice, jasno by mělo být do týdne

„O koalici chceme jednat,“ konstatoval Petr Kulhánek. Vůli jednat potvrdila i platforma sedmi zastupitelů v čele s koalicí ODS a KDU-ČSL.



„Pokud dojde k programové shodě, je vznik nové koalice možný,“ řekl šéf vyjednávacího týmu ODS Jiří Vaněček. Ani jedna ze stran by podle něj neměla přistoupit k sestavení jakékoli jiné koalice dříve, než bude o případném koaličním projektu rozhodnuto v rámci stávajících jednání.

Podle vyjádření Petra Kulhánka se ale nedá očekávat, že by se nové vedení kraje volilo už při čtvrtečním ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva.



To by se podle něj mělo nést v korektním duchu s tím, že snahou je, aby nová vláda vykrystalizovala na dalším zasedání příští týden. Do té doby chtějí všichni jednat nejen o personálních otázkách, ale zejména o programových prioritách kraje.



Jasno podle Kulhánka není ani o tom, kdo nominuje hejtmana. „Partnerům z ODS a KDU-ČSL jsme shrnuli argumenty, proč by to mělo být uskupení 21 vzhledem k vyváženosti a proporcionalitě. ODS zase přednesla své argumenty, proč by hejtmana měli navrhnout oni,“ naznačil lídr STAN.

„Výsledek dnešního jednání by se dal shrnout do čtyř bodů,“ informoval Jiří Vaněček. „Trvá náš požadavek na nominaci hejtmana, pokud jejich zájem trvá, tak jsme ochotni dále jednat,“ popsal první dva body Vaněček.

„Třetí bod se týkal ustavujícího zastupitelstva, kdy jsme řekli, že nepřipustíme žádnou divokou volbu vedení kraje, které by nepředcházela korektní politická dohoda,“ zdůraznil Vaněček.

Ve čtvrtém bodě vyjednavači ODS požádali o koncept programových priorit nové koalice. „Pro nás jako tradiční stranu je velmi důležitý. Může se stát, že v nich nastane kolize, a to je mnohem zásadnější než nějaká personální otázka. Pokud mají zájem, tak abychom věděli, že tam nejsou nějaké nepřekonatelné věci,“ shrnul Vaněček.

Karlovarský kraj je posledním v republice, kde zatím není dohoda o budoucí koalici a dál se vyjednává.

V krajských volbách vyhrálo v Karlovarském kraji hnutí ANO se ziskem 13 mandátů. S ODS a KDU-ČSL (čtyři mandáty) a třemi zastupiteli z jiných stran vytvořilo vyjednávací blok s 20 zastupiteli. Naproti tomu STAN s osmi mandáty, Piráti se šesti, Volba pro kraj s jedním zastupitelem a čtyři zastupitelé za Místní a dva za SNK1 dohromady mají 21 hlasů. Mimo jednání zůstává zatím SPD se čtyřmi hlasy.