Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

,
  10:11
Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští zastupitelé. Nemocnice by díky této pomoci od příštího roku už neměla žádat kraj o další peníze na provoz.

Karlovarská nemocnice | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Až dosud totiž kraj v rámci takzvané služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) nemocnici pomáhal desítkami milionů korun ročně.

Jak řekl generální ředitel Jiří Štefan, nejlepší řešení, jak oddlužit nemocnici, která si v roce 2021 vzala dvousetmilionový úvěr, je přidat do kapitálu 150 milionů korun. „Dalších 50 milionů na SOHZ bereme jako poslední tranži. Chceme tím jakoby předplatit čtyři roky s vědomím toho, že do budoucna už kraj příspěvek neposkytne,“ uvedl ředitel Štefan.

Společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN) vznikla v minulém období významná kumulovaná ztráta, jejíž hodnota podle účetní závěrky k 31. prosinci 2024 činila 272 milionů korun, přičemž jen za úroky úvěru KKN zaplatila celkem 58,3 milionu korun.

Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

KKN podle Štefana za loňský rok zřejmě skončí s vyrovnaným hospodařením a podobně má naplánované hospodaření pro letošní rok. Žádost o umoření úvěru, což by nemocnici zbavilo povinnosti platit úroky, vychází i z loňského auditu hospodaření nemocnice.

Podle opozičního zastupitele Jana Kuchaře by Karlovarský kraj měl začít jednat i s dalšími nemocnicemi, kterým doplácí provozní náklady v rámci SOHZ. Jde o nemocnice v Ostrově a Sokolově, které spravuje Penta Hospitals, a také o soukromou nemocnici v Mariánských Lázních.

Podle hejtmana Petra Kubise by kraj do budoucna chtěl nemocnice podporovat spíše příspěvky na pořízení přístrojů a vybavení než dotacemi na provoz.

Zároveň ale podle hejtmana spěje k závěru jednání expertní skupiny, která se zabývá strukturou nemocniční péče v Karlovarském kraji. Výsledkem by podle něj mohla v budoucnu být optimalizace některých služeb tak, aby je nemocnice na jedné straně pokryly, ale zároveň se jejich nabídka po kraji logicky rozprostřela.

