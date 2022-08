Zdražování se v Karlovarském kraji nevyhne ani paintballovým areálům

„Ke zdražování jednotlivých her se budu muset uchýlit. Byť nechci na klienta přenášet vše, musím cenu navýšit o deset procent,“ sdělil majitel paintballové arény Ostrov Aleš Moucha

„Provoz v Ostrově v bývalé továrně škodovky není jistý. Dohoda vznikla ke konci minulého roku s majitelem objektu, kterou doplnila osobní domluva o to, že prozatím paintball provozovat mohu. Kdy to budu muset, či nemuset zavřít, nikdo neví,“ dodal Moucha.

„Areál je aktuálně náš poklad. Více než 15 tisíc metrů čtverečních kryté plochy v jednom patře. Žádné schody, paintball bez starosti o počasí s výraznou postapokalyptickou atmosférou, která vás ochromí již při prohlídce hřiště. Bohužel, tento areál tady s námi už dlouho nebude. Po paintballu u nás můžete využít další možnosti v Ostrově nebo v Jáchymově. Je to od nás jen kousek,” poznamenal Moucha.

Ochrana zdraví především

Další paintballová aréna se nachází v Chebu, při výjezdu z centra města směrem na Komorní hůrku.

„Nastala ale situace, kdy i my budeme muset zdražit. Ještě nevíme přesně o kolik, ale pár procent to jistě bude,“ komentovalo současnou situaci vedení paintball arény Cheb.

„Díky přísnému dodržování bezpečnostních pravidel je dnes podle statistik pojišťoven paintball bezpečnější než sporty jako golf, tenis nebo plavání. Provozovatelé hřišť přísně dbají na použití ochranných prostředků během hry. Proto jsou samozřejmostí ochranné celoobličejové masky a to i po ukončení hry, což spočívá v zajištění hlavně zbraně bezpečnostním návlekem. Samozřejmě se může stát, že při hře zakopnete a zlomíte si nohu, ale tomu se nevyhnete ani při jiných sportovních disciplinách. A s tou bolestí to je tak, že, to trochu štípne, když vás soupeř trefí,“ říkají v Chebu.

Ceny od 500 korun

Cena základního balíčku s ochrannými pomůckami a střelivem se pohybuje od 500 do 600 korun. Hráči s vlastním vybavením mají slevy. Spotřeba střeliva při hře je ale velmi individuální záležitost a nejde přesně odhadnout, kdo toho kolik spotřebuje. Někdo míří a šetří, jiný střílí po všem, co se pohne. V průměru se ale pohybuje okolo 400 kuliček na tři hodiny hry.

Často se nabízí i různé balíčky pro skupiny, například formou teambuildingu nebo i rozlučky se svobodou.

Věkové omezení pro hru prakticky neexistuje, ale pravidlem je, že hráči do 15 let věku by měli hrát jen se souhlasem zákonného zástupce, či rovnou s nimi.

Paintballu se někdy říká hra na vojáčky. Přezdívku si zasloužila kvůli maskáčovému oblečení, pod kterým se jednotlivci či skupiny během hry schovávají. Nezbytným vybavením je zbraň, která je schopná vystřelit kuličky rychlostí až 330 kilometrů za hodinu. Nesmí chybět helma, která je k vypůjčení v každé paintballové aréně.

Princip hry totiž spočívá právě ve snaze zasáhnout „protivníka“ speciální municí v podobě kuliček naplněných omyvatelnou barvou. Koho tato kulička barevně označkuje, tomu nezbývá než opustit hrací prostor.