Karlovarský kraj řeší potíže s dokončením rekonstrukce chebské nemocnice

Rozhodnutí vedení kraje, které na posledním zasedání posvětili i krajští zastupitelé, se opírá o zpoždění při rekonstrukci chebské nemocnice, za něž podle kraje může právě společnost Energie – stavební a báňská (ESB). Ta ovšem pochybení odmítá. Naopak vidí problém v hrubých nedostatcích projektové dokumentace.

„V projektu neseděly například výšky podlaží, vážné nedostatky byly objeveny v systému požární ochrany, nereálné byly termíny dokončení řady etap. Do současnosti muselo být provedeno 36 projektových změn a vyhotoveno 125 změnových listů,“ vypočítává mediální zástupce ESB Karel Samec s tím, že konsorcium následně nechalo zpracovat dva nezávislé znalecké posudky, které vše detailně popisují.

První si vzali na starost odborníci z Českého vysokého učení technického, druhý posudek je dílem Znaleckého ústavu stavebního.

Další námitky společnosti ESB se týkají finančního rámce projektu rekonstrukce chebské nemocnice.

„Finanční rámec, který vůbec nepočítal s inflací nebo růstem cen stavebních prací či dalších nákladů, ale i časový harmonogram stanovený investorem při zadání této veřejné zakázky byly obrazně řečeno plné nástražných min, které nebylo možno při podpisu smlouvy odhalit,“ zmínil Samec.

Připomíná také, že dodavatelé nad rámec smlouvy umožnili chebské nemocnici užívat nově postavený blok A1, kde se už od ledna 2019 provádí lékařské úkony. „A to i přesto, že kvůli nedodělkům a neodstraněným vadám údajně nelze objekt převzít,“ podivuje se Samec.

Kraj s argumenty dodavatele nesouhlasí

Právník Pavel Tomek, který ve sporu zastupuje kraj, ale s argumenty ESB nesouhlasí.

„Nezaznamenal jsem jediný argument, který by mě přesvědčil, že kraj dělal něco v rozporu se zákonem. Proto jsme požádali o čerpání bankovní záruky. Asi nevyřešíme, kdo má pravdu. Na druhou stranu ze strany kraje není možné postupovat jinak,“ řekl na zastupitelstvu.

Karel Samec dále tvrdí, že odstoupení Karlovarského kraje od smlouvy v listopadu 2019 je neplatné. „Tedy ani veřejně uváděné požadavky na smluvní pokuty či penále nemají žádnou právní oporu. Už 3. července 2019 totiž jako první odstoupilo od smlouvy konsorcium ESB-VCES, aby tak eliminovalo kupící se rizika při zjevné neochotě kraje domluvit pro obě strany přijatelné podmínky dokončení celé stavby. Smluvní vztah tak byl ukončen už 3. července, a nikoli až v listopadu 2019,“ argumentoval Samec.

Kraj už jednat nechce

Konsorcium ESB – VCES nicméně podle něj chce a bude hledat cesty ke smírnému řešení sporu. Kraj ale dál jednat o shodě nechce. Náměstek hejtmanky Dalibor Blažek (HNHRM) řekl, že kraj vyhlásí výběrové řízení na zbytek prací znovu.

„Do konce února by měl být přepracován projekt, z něhož se vypustí už dokončený pavilon A1, v dubnu nebo květnu by se měla konat nová soutěž a v červnu by mohl být znám nový dodavatel,“ uvedl. Do soutěže se přitom může přihlásit i původní dodavatel.

Krajští zastupitelé na posledním jednání rozhodli, že kraj vypíše nové výběrové řízení na dokončení prací. Firma, s níž je nyní kraj ve při, podle mediálního zástupce uvažuje o tom, že se do něj přihlásí.

Nemocnice v Chebu začala sloužit v roce 1910. Vyrostla na prostranství za zemskými kasárnami. Na svou dobu byla velice moderní. V budově nechyběla elektřina, kotelna s ústředním topením a rozvody teplé vody.