V Karlovarském kraji začalo očkování dětí od pěti let proti covidu

„Kapacita je dvacet dětí denně,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN). O tom, že zájem o očkování dětí je, svědčí plný kalendář termínů až do konce března příštího roku.

Pokud se rodiče dětí rozhodnou pro očkování v sokolovské nemocnici, mají šanci ještě dostat termín v prvním lednovém týdnu. V Sokolově začali děti očkovat v úterý. Hned první den naplnili maximální možnou kapacitu 80 očkovaných dětí.

„Vzhledem k tomu, že je tato kapacita největší v kraji, jezdí k nám rodiče s dětmi ze všech koutů regionu, dokonce i ze sousedního Plzeňska,“ uvedla koordinátorka očkování Vendula Maxová. V Sokolově budou vakcínu dětem podávat každé úterý a čtvrtek.

Markéta Singerová počítá s tím, že se dětské očkovací místo v Chebu otevře do poloviny ledna příštího roku. „Bude to v momentě, kdy otevřeme hlavní vstup do nemocnice,“ podotkla mluvčí.

Velkou pomocí jsou podle ní i praktičtí dětští lékaři, kteří se do očkování zapojili. „Přeci jenom znají své malé pacienty nejlépe. Před Vánocemi jich v kraji bylo sedm, jejich počet ale dále stoupá,“ dodala Markéta Singerová.