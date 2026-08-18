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Kamion s balenou vodou se po nehodě převrátil na bok, řidič je vážně zraněný

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  10:16

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Vážná nehoda na Karlovarsku. Řidič sjel s kamionem ze silnice, je vážně zraněný. (18. srpna 2026) | foto: HZS Karlovarského kraje

U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu.

„Silnice byla po dobu zásahu a vyšetřování nehody uzavřena mezi Toužimí a Bochovem,“ informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.

Vážná nehoda na Karlovarsku. Řidič sjel s kamionem ze silnice, je vážně zraněný. (18. srpna 2026)

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Hasiči zajistili místo nehody, prostor pro přistání vrtulníku a provedli průzkum okolí. Palivová nádrž kamionu se nepoškodila.

„Na místě jsme si do péče převzali muže, ročník 1991. Po ošetření na místě jsme ho ve vážném stavu, na umělé plicní ventilaci, předali letecké záchranné službě, která ho následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ doplnila informace mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

Co přesně se stalo, nyní zjišťují dopravní policisté. „Dnes krátce před čtvrtou hodinou ranní došlo na silnici mezi Toužimí a Bochovem k vážné dopravní nehodě nákladního automobilu, kdy čtyřiatřicetiletý řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, kde se převrátil na bok,“ popsal nehodu policejní mluvčí Jan Bílek.

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Vzhledem k rozsahu zranění nebylo možné u řidiče provést dechovou zkoušku, a tak policisté nařídili odběr krve. „Přesná příčina a okolnosti jsou nadále v šetření dopravních policistů,“ uzavřel Bílek.

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