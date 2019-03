Studentka ze Sokolova dobyla Evropu líčením, vsadila na zářivé barvy

Vítězství v soutěži kosmetiček Open International Championship of Europe 2019 bylo pro Báru o to cennější, že se podobného klání zúčastnila poprvé. Čekala na ni spousta práce. Nejprve to bylo školní kolo a pak důkladná příprava na mistrovství republiky a mistrovství Evropy, které bylo o čtrnáct dnů později. Na každou ze soutěží přitom Bára připravovala jiné líčení.

„Předem se musí vybrat kostým, účes a inspirace pro samotné líčení,“ říká Bára Petráčková. A líčení muselo odpovídat letošnímu zadání soutěže, které bylo Freak Show – Cirque du Soleil.

Na soutěži mají kosmetičky 60 minut na vytvoření líčení. „Bylo hodně fantastické, používala jsem hlavně červenou, modrou a žlutou barvu,“ poznamenává Bára. Použila dokonce i perlinku, armovací síťku používanou stavebníky. „Potřebovala jsem ji při konturování, aby lépe vyniklo,“ vysvětluje volbu neobvyklého materiálu.

Karen jako modelku nabídla Báře její mistrová. Rozhodla její přirozená krása. Spolu absolvovaly mistrovství republiky i Evropy. Předtím se znaly jen od vidění ze školy. Karen se už podobné akce v minulosti zúčastnila.

„Vlastně to bylo už před dvěma lety také u kosmetiček, a stejně tak i loni. Poprvé za mnou přišla kamarádka kosmetička a pozvala mne,“ popisuje Karen Machová své začátky. „Na soutěži jsou to zajímavé okamžiky. Neustále vás okukuje někdo z poroty, zblízka studuje detaily, pořád někdo fotí. Za ty dva roky jsem si na to už zvykla,“ usmívá se modelka – cukrářka.

Na rozdíl od Karen se Bára musela potýkat na soutěži s trémou. „Byla jsem hodně nervózní, je tam dost napjatá atmosféra,“ přiznává. „Vždycky když nás začal okukovat někdo z poroty, cítila jsem, jak se Báře klepou ruce,“ potvrzuje Karen. Na soutěž se musí připravit i modelka, kromě kostýmu je potřeba i perfektní účes. Ten letošní byl prací další žákyně školy Petry Telepovské.

Přes veškerou trému ale Bára vytvořila líčení, se kterým se stala ve své kategorii mistryní Evropy. A už dnes přemýšlí o tom, že se zúčastní i dalšího ročníku. A pokud jde o její budoucnost, chtěla by si udělat ještě nějaké kurzy na make-up, stát se vizážistkou a pracovat někdy třeba i v cizině.

Bára ale nebyla jediná žákyně školy, která se probojovala na mistrovství Evropy. Sára Kotálová skončila jen o jediný bod mimo medailové umístění. Edita Mikulovská pak školu reprezentovala v disciplíně Face painting.