Pošta v Kraslicích kvůli koronaviru zrušila tradiční velikonoční razítko

Lidé by neměli své zásilky k orazítkování na poštu do Kraslic posílat, protože velikonoční razítko není k dispozici. Pošta to uvedla v tiskové zprávě.

Pošta již v minulém týdnu zrušila všechna příležitostná poštovní razítka, R nálepky a cenné nálepky Apost. Poštovní známky zatím vycházejí standardně dle emisního plánu.

V zájmu minimalizace zdravotních rizik pro zákazníky i zaměstnance při osobní návštěvě poštovních provozoven jsou s okamžitou platností zrušena také všechna chystaná příležitostná poštovní razítka s plánovaným datem používání od března 2020.

Počet uzavřených poboček České pošty kvůli epidemii koronaviru se dnes snížil o devět na 109 z celkem 3200 pošt. Zároveň bylo k dnešku 83 pošt znovu otevřených, což je o 16 více, než v úterý.

Nejvíce uzavřených poboček je ve Středočeském kraji, v Plzeňském kraji a v kraji Moravskoslezském.

Loňské velikonoční razítko