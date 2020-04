Roušek je dost, ale místo ochranných obleků kupuje domov seniorů pláštěnky

9:16 , aktualizováno 9:16

Karlovarský kraj se snaží předejít zavlečení nákazy koronavirem do domovů seniorů a připravuje se i na situaci, kdyby se nemoc do těchto zařízení přece jen dostala. V každém pečovatelském domě by měl být vyhrazený prostor pro karanténu, REHOS Nejdek navíc dává k dispozici další karanténní lůžka.