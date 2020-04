Rybářům začala sezona chytání pstruhů, k vodě vyrazili v rouškách

„K vodě se dostanou, i kdyby měli jít po čtyřech,“ říká s trochou nadsázky Zdeněk Pešek, předseda karlovarské organizace Českého rybářského svazu.



Tentokrát se ale u řeky Teplé sešlo méně rybářů, než bývá obvyklé. Spíš než covid-19 za to však mohlo počasí.

„Ráno ještě namrzalo,“ vysvětlil předseda karlovarských rybářů, který byl u vody už od šesti hodin. „Napočítal jsem nějakých 25 lidí. Všichni měli roušku,“ zdůraznil Pešek.

Kontrola se ovšem týkala především toho, jestli mají rybáři platné povolení. „Na zahájení pstruhové sezony k nám jezdí každoročně i lidé z Plzeňska,“ doplnil předseda.

Teplá je mezi rybáři velice populární. I proto do ní správci lovného revíru vysadili pro letošní sezonu téměř 400 kilogramů ryb. Příznivci Petrova cechu si budou moct vychutnávat lov až do listopadu. Pak zase přijde doba, kdy se budou těšit na další pstruhovou sezonu.

Ta má ovšem řadu nepřátel. Vedle kormoránů je to i sucho. „To je největší problém. Není voda a do budoucna to nebude lepší,“ tvrdí Pešek. „Nemá cenu dávat do Teplé ryby, když je vyschlá. Pstruzi tím trpí,“ vysvětluje Pešek.

Jeho velkým snem je rozšířit pstruhové vody v regionu. „Pokud budu dělat předsedu, chtěl bych prosadit pstruhovou vodu i na Ohři. Abychom v době pokračujícího vysychání toků nemuseli jezdit daleko,“ nastiňuje své plány.

Pstruhový revír by podle něj mohl vzniknout mezi Loktem a Karlovými Vary. „Musíme to ale ještě projednat na úrovni územního svazu,“ dodal Zdeněk Pešek.