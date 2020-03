Obyvatele Krušných hor rozčilují turisté bez roušek i větší skupiny lidí

Potíže se shlukujícími se lidmi řešili minulý týden zástupci Božího Daru, a to kvůli nejvýše položenému krušnohorskému Klínovci. Situaci ale vyřešila závora, která uzavřela tamní přístupovou cestu.



Řadu obyvatel Krušných hor ale v sobotu zaujala zpráva, že neznámý řidič sjížděl autem černou sjezdovku U Zabitého v tamním lyžařském středisku. Auto pak nechal potlučené v lese a zmizel.

„Skiareál Klínovec jsme v souladu s vládním nařízením uzavřeli 13. března. Slunné počasí a výborné sněhové podmínky k nám i tak stále lákají návštěvníky, není ale možné plošně celý areál znepřístupnit. Že se ale na sjezdovkách setkáme mimo lyžařů, snowboardistů, sáňkařů a skialpinistů s autem, jsme opravdu nečekali,“ uvedla mluvčí střediska Hana Hoffmannová.

Dodala přitom, že nezodpovědné jednání mohlo vyústit v tragédii, pokud by řidič na sjezdovce někoho zranil. ¨

Případ vyšetřují policisté ze sousedního Ústeckého kraje a už znají majitele auta. Podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské se věcí nadále zabývají.

Lidé ve dvou vozech nevypadají na rodinné příslušníky

Podle vládního nařízení lidé na své chaty a chalupy mohou, mají se ale držet pouze tam a nevycházet mezi místní obyvatele. Například v Božím Daru to podle starosty Jana Horníka dodržují, hloučky turistů ale trápí nejvýše položené město v republice stále.

„Lidé sem přijedou dvěma auty a nevypadá to, že jde o rodinné příslušníky. Vyrazí do přírody, a protože je tam většinou nikdo nevidí, myslí si, že nemusejí mít roušky,“ uvedl.

Varoval přitom, že se v okolí turisticky oblíbeného Božího Daru potkávají s jinými lidmi a koronavirus vydrží mimo lidské tělo i několik hodin.

„Lidem jsme se snažili domluvou vysvětlit, aby dodržovali nařízení a nejezdili. Někteří to ale nechápu, což je docela problém,“ řekl starosta.

Poukázal přitom, že neřízená migrace také ztěžuje dohledání kontaktů člověka, který by byl případně nakažený.

„Hledáme řešení, jak shlukování lidí zamezit, ale vždy se najde jedno procento obyvatel, kterým když řeknete, nejezděte do Itálie, je to nebezpečné, tak jedou, protože je to zajímavé a jsou tam prázdné sjezdovky,“ povzdechl si Jan Horník.

Většina lidí je přitom podle něj zodpovědná, ale vadí mu, když někteří jedinci opatření nedodržují.

Podle náčelníka Horské služby Krušné hory Miroslava Račka se situace už oproti minulému týdnu trochu zlepšila. „Podle toho, co mi říkali kolegové, i toho, co jsem já sám o víkendu viděl, když jsem se v naší oblasti pohyboval, bych řekl, že lidé začali nařízení respektovat,“ zhodnotil.

Podívat se byl v okolí Přebuzi a Rolavy, kam se o víkendu vypravilo poměrně dost lidí. „Chodili ale po dvojicích a vždy, když se blížilo setkání s někým dalším, tak si všichni nasazovali roušky,“ doplnil náčelník.

Turisté rozdělávají v přírodě oheň

Oblíbenou chatařskou oblastí v Krušných horách je také Šindelová, kterou proslavily jedny z nejnižších teplot v republice, a to díky mrazové kotlině. Podle Rudolfa Kovaříka, který působí na tamní meteostanici, do obce o víkendu dorazilo zhruba tolik lidí jako v druhé dekádě května.

Využili k tomu hlavně slunečnou a teplou sobotu. „Nebyli to jen chataři, ale i cyklisté a turisté, kteří přijeli auty a zaparkovali na okrajích lesů,“ uvedl.

I podle něj velká část lidí všechna opatření dodržuje, ale najdou se i ti, kteří si z nařízení vlády nic nedělají, chodí bez roušek a shlukují se. „V neděli podpořila karanténu zima. Všichni zalezli a bylo to tak, jak má být,“ popsal Rudolf Kovařík.

Vzhledem k tomu, že o následujícím víkendu by mělo být opět hezky, bude se podle něj sobotní scénář nejspíše opakovat. Varoval přitom před rozděláváním ohňů v přírodě, s čímž se nyní setkal. „Hasiči jsou zaměstnaní úplně jinými věcmi a nebezpečí požáru je teď na jaře vysoké,“ varoval.