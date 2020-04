Turisté sdílejí fotky z procházek na neznámá místa, kamarádi pak hádají

Protože je velká část členské základny v kraji důchodového věku, k situaci přistupuje s opatrností. Nudit se však nestíhá.



„Nejsme zvyklí moc dlouho sedět za pecí. Vyhlášená omezení umožňují individuální pohyb v přírodě a my zase víme, kam vyrazit na procházku, abychom nepotkávali moc lidí,“ říká krajský předseda Klubu českých turistů Ladislav Zoubek.

Jeho žena nyní začala přes aplikaci WhatsApp některým turistickým přátelům posílat fotky z těchto jejich výletů. Mají přitom uhádnout, co na fotkách je.

„Udržuje nás to v kontaktu, když se nemůžeme na turistiku vydat společně. A tím, že chodíme do méně vytížených a tím i méně známých míst, tak se ještě můžeme zdokonalit v místopisu Karlovarského kraje,“ popisuje Ladislav Zoubek.

Včetně jeho rodiny se do hádanek zapojilo necelých deset lidí. Je ale podle něj možné, že se zábavná aktivita pro menší skupiny více rozšíří. „Dost možná, že to dělají i jiné skupinky turistů podobně, jen o tom ještě nevíme,“ říká.

Lidem v této době se obecně doporučuje, aby se udržovali v pohybu.

„I ten, kdo musí být převážně doma z důvodu vyššího věku, může sám cvičit rehabilitační a posilovací cvičení. Ti počítačově zdatnější dokonce s podporou internetu, protože tam je teď nabídek víc než dost,“ uvedl krajský předseda.

Pokud je to možné, mohou podle něj lidé chodit v místech, kde je dost zeleně a minimum těch, které by mohli potkat. Vyzval také k tomu, aby se zájemci nebáli používat aplikaci Mapy.cz a třeba podle ní sešli ze značené trasy na jinou lesní cestu, pokud zrovna nevede do chráněného území.

Poctivě, tedy do bránice, by při tom měli dýchat během procházek čerstvý vzduch.

„Každý druhý z nás to neumí a dýchá povrchně, což správné funkci a otužilosti našeho organismu vůbec neprospívá. Opravdu na to nemusíme být zrovna mistři jógy. Ostatně i tyhle techniky můžou být dobrou náplní pro čas, který nemůžeme vyplnit jinak,“ doporučil Ladislav Zoubek. Doplnil přitom, že organismus je dobré podpořit dostatkem zeleniny, ovoce a případně vitamíny a minerály.