Prázdné kempy v Karlovarském kraji sčítají ztráty, zachránit je má léto

„V Německu mají touto dobou dva významné svátky a my se nacházíme blízko u hranic, takže plno jsme mívali. Na konci května jsme měli hostit také mistrovství Evropy v potápění. Co se tedy května týče, jsme určitě ve ztrátě. Z tohoto výdělku jsme obvykle platili všechny zálohy. Nyní je pokrýváme z toho, co máme našetřené,“ uvedl Karel Houška, provozovatel Autokempu Dřenice, který se nachází na břehu vodní nádrže Jesenice u Chebu.

V současné době navrací také zálohy německým turistům, kteří měli v areálu rezervovanou letní dovolenou. Neví totiž, kdy se budou přeshraniční turisté moci do areálu vrátit. O uvolněná místa je ale zájem mezi českými návštěvníky.



Osazování truhlíků s květinovou výzdobou v novorolském kempu BeachCamp.

„Lidé se už ozývají a nějaké objednávky na léto máme. Turisté začínají tušit, že na moře to letos nevypadá, a vědí, že léto u vody si u nás užijí také. Vidím to optimisticky,“ dodal Houška.

K němu na Jesenici se podle všeho chystají lidé nejen z Karlovarského kraje, ale i z celých Čech. Využít zde mohou chatky, místa pro karavany i stany, travnatou pláž se slunečníky či dětské hřiště.

Kemp La Provence u Mariánských Lázní se díky své poloze stává ideální základnou pro cyklisty objevující Karlovarský kraj i pro rodiny s dětmi plánující výlety po okolních památkách.

„Obvykle začínáme sezonu v dubnu, když se trochu zlepší počasí. Kvůli koronaviru jsme ale museli zrušit například všechny velikonoční pobyty, které bývají velmi populární. Často k nám jezdily i školy, to ale nyní také není možné. Je to určitě čára přes rozpočet, snažíme se ale být pozitivní a připraveni na otevření,“ řekla provozovatelka Natálie Staňková.

La Provence prý navštěvují většinou čeští turisté, takže by absence těch zahraničních nemusela být tak zásadní. Čas v kempu nyní tráví přípravou na letní sezonu. „Zakládáme si na tom, že je zde vše v naprosté čistotě. I v létě se budeme na úklid soustředit více než obvykle a plánujeme kvůli tomu nabrat i další pracovní sílu, abychom měli jistotu, že nic nebude opomenuto,“ dodala Staňková.

Hudební festival má ještě šanci

Další kempové areály měly v období od dubna do června hostit řadu společenských událostí, jako jsou například svatby či oslavy narozenin. Také tyto akce, a s nimi související pobyty, jsou nyní zrušené.

„Svatby se nyní sice už pořádat mohou, ale ve velmi komorním měřítku. Většina svatebčanů tedy svatby spíše ruší a přesouvá na měsíce, kdy bude povolený větší počet hostů. Velký boom čekáme na podzim. Zrušit jsme museli také oslavy narozenin, kulturní akce či konference. Co se týče naší největší akce, tedy hudebního festivalu Rock iN Roll, tam zatím vyčkáváme a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v průběhu května,“ uvedl za BeachCamp Nová Role Jiří Švec.

Kromě společenského sálu, chatek i míst pro stany je zde návštěvníkům k dispozici také městská písčitá pláž i řada sportovních aktivit v přilehlém areálu TJ Nová Role. Provozovatelé se tedy nebojí, že by areál v létě zel prázdnotou.

„Až do března chodily objednávky klasicky jako každý rok, po vyhlášení karantény vše na nějaký čas zamrzlo. Teď lidé s objednáváním ubytování trochu vyčkávají, odhaduji ale, že po uvolnění opatření se volné termíny snad obsadí. Myslím, že takový pobyt v českém kempu je pro rodiny dobrou alternativou zahraniční dovolené a v Karlovarském kraji je navíc spousta krásných turistických cílů,“ uzavřel Švec.