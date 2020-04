Firmy už propouští a budou v tom pokračovat, zjistila hospodářská komora

„Otázky týkající se dopadů na zaměstnanost ukázaly, že tři čtvrtiny respondentů své zaměstnance zatím nepropustily. Část dotazovaných firem ale sdělila, že k tomuto kroku bude muset přistoupit, pokud bude aktuální stav trvat ještě dva týdny a déle. Někteří respondenti uvedli, že už své zaměstnance museli začít propouštět, a to v rozsahu od 4 do 30 procent,“ upřesnil předseda představenstva hospodářské komory Tomáš Linda.



Varovná slova potvrdil předseda krajské organizace Asociace hotelů a restaurací ČR Jan Kronika. Současné problémy vedou podle jeho slov k nevyhnutelnému propouštění. Kronika už dříve naznačoval, že hotely si zaměstnance dokážou udržet maximálně měsíc.

„V průběhu měsíce dubna začnou propouštět všichni,“ shrnul situaci šéf krajské asociace. Netají, že i kdyby dokázala vláda pomoct s platy, popsaný problém nastane. Hotely budou mít otevřeno, ale nebudou mít koho ubytovávat. K lepšímu se podle jeho názoru neobrátí situace ani v okamžiku, kdy vláda uvolní opatření, která se existenčně dotkla právě hotelů.

„V následujících měsících dojde na české poměry ke skokovému nárůstu nezaměstnanosti. Odráží to stejně šokové pozastavení činnosti mnoha podniků s dosud přetrvávající nejistotou ohledně dalšího vývoje,“ odhadl Radovan Hauk z poradenské společnosti Moore Czech Republic.

„Bohužel se nedá očekávat, že podpůrné programy jako kurzarbeit zásadně zmírní dopady. Pomoc firmám přichází až zpětně a to je pozdě. Mzdy a jiné závazky firmy v těchto dnech platit musí a bez příjmů nemají z čeho,“ dodal.

Průzkum rovněž odhalil, že 87 procent dotázaných firem muselo významně omezit provoz, plná třetina pak zavřela úplně. Někde bylo důvodem vládní nařízení, jinde omezení pohybu osob, uzavření škol a školek nebo zastavení provozu na státní hranici s Německem.

Potřebujeme otevřené hranice, zní od firem v kraji

Nejčastěji zaznamenaly negativní dopady sektory služeb a silniční dopravy. Jen 13 procent podnikatelů nemuselo svoji činnost omezit ani provozovny uzavřít. Většinou šlo o zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví.

Vyšlo také najevo, že takřka 87 procent oslovených firem trápí pokles počtu zakázek. Polovina jich zaznamenala pokles o více než 50 procent. Podnikatelé se obávají, že se dá očekávat další pokles, v některých případech dokonce hrozí i ukončení činnosti.

Firmy trápí i uzavření hranic, které má přímý vliv na 70 procent dotázaných. Problémem je nejen omezení pohybu zboží a materiálu, ale i osob, což je zjevné zejména u firem, které jsou plně nebo částečně řízeny ze zahraničí.

Podnikatelé také uvedli, že zmírnit následky karantény by pomohla finanční podpora, odpuštění některých daní, zvýhodněné úvěry nebo kompenzace mezd a úhrada pojištění za zaměstnance. Část firem by potřebovala k opětovnému nastartování otevřít hranice. Více než polovina oslovených by chtěla přesnější informace, brzké uvolnění nouzového stavu a návrat do běžného režimu s významnější podporou cestovního ruchu a lázeňství.