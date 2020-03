Na koncert prodají méně lístků, v kraji se zavírají i umělecké školy

„Z tohoto důvodu jsme na úterní večer svolali mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje, kde se budeme bavit o dopadech nově vydaných nařízení. Zároveň jsme ve spojení jak se starosty měst a obcí našeho regionu, tak také s řediteli škol, které jsme informovali o opatřeních ministerstva zdravotnictví. Situaci nadále bedlivě sledujeme. Informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách i Facebooku kraje,“ uvedl hejtman Petr Kubis.



„Od rána nedělám nic jiného, než že vyřizuji telefony,“ popsal situaci po prohlášení vlády promotér agentury Vlny Vladimír Suchan.

Všechny koncerty, kterých se opatření dotkne, se snaží přesunout na jiný termín. „Například vystoupení Michala Hrůzy, které se mělo uskutečnit 18. dubna v hale pro míčové sporty, přesunujeme na podzim. Vstupenky na všechny koncerty tak zůstávají v platnosti,“ konstatoval Suchan.



S jedinou výjimkou. Tou je party radia Kiss Kiss Mixx, na němž měla vystoupit slovenská diskotéková kapela Maduar. „Ten, kdo má koupené lístky na tuto akci, dostane vstupné zpět,“ řekl promotér. Pro všechny, kteří mají lístky i na jiné akce, má jedno doporučení: „Vždy se obracejte tam, kde jste je koupili.“

V kraji se ovšem ruší i další akce. Například Karlovarský symfonický orchestr neodehraje 12. března avizovaný koncert. „Nejbližší další naplánovaný na 20. března zatím zůstává v platnosti. Bližší informace oznámíme v souvislosti s vývojem situace,“ konstatoval mluvčí KSO Lev Havlíček.

V Ostrově pak zrušili sobotní 10. ročník Regionbeatu. Naproti tomu v Aši se v pátek uskuteční plánovaný koncert Michala Pavlíčka a Moniky Načevy. Lístky však získá jen limitovaný počet zájemců. Připraven je oproti původnímu plánu menší počet vstupenek tak, aby akce splňovala nařízení vlády.

Podniky sledují situaci

Aktuální problémy s koronavirem se ovšem dotýkají i průmyslových podniků. Ty, aby zajistily výrobu, přistupují k nejrůznějším změnám.

„Opatření zavádíme především pro ochranu našich zaměstnanců, tedy proto, aby se nákaza nevyskytla v našich výrobních závodech. Vedení společnosti vypracovalo krizový plán, který již nějakou dobu realizuje, dle jednotlivých fází odvozených od šíření viru do dalších oblastí,“ uvedla Michaela Matuchová, mluvčí společnosti Witte.

Konkrétně jde o apelování na dodržování hygieny, tedy mytí rukou, dezinfekce či omezení osobního kontaktu, a ohleduplné chování při podezření na nemoc. Společnost Witte rovněž striktně zakázala služební cesty do oblastí s výskytem koronaviru.

S tímto nebezpečím se však musí vyrovnat i menší firmy. Například Nová Karna v Mariánských Lázních, která vyrábí čalouněný nábytek.

„Nikdo z našich zaměstnanců nebyl v poslední době v Itálii, v tom problém nevidím, ani v uzavření základních škol. Situace by se ale změnila, pokud by se zavíraly i mateřské školy. Hodně pracovnic by asi muselo zůstat s dětmi doma,“ vyjádřil se majitel firmy Jan Budka.

Problémy nezaznamenal ani v samotné výrobě nebo odbytu, situaci ale pozorně sleduje, protože se může rychle změnit.

Zavřené jsou školy, jídelny i družiny

Všem ředitelům i starostům měst a obcí rozeslal v úterý dopoledne krajský úřad opatření, které zavírá některé školy a školská zařízení. Například v Chodově se podle starosty Patrika Pizingera dotkne nejen tamních škol a gymnázia, ale třeba i základní umělecké školy či domu dětí a mládeže. Překvapilo jej, že se nevztahuje na mateřinky.

„Nemohu souhlasit s tím, že koncentrace dětí v mateřské škole je menší, než v základní škole. Třídy jsou tam obsazené stejně. Tomuto rozhodnutí státu úplně nerozumím,“ uvedl. Chodovská mateřinka sice zůstane otevřená, otázkou ale podle starosty je, jak dlouho.

„I paní učitelky jsou maminkami. Jestliže jim zůstanou děti doma, tak je možné, že školku neudržíme z čistě personálních důvodů,“ řekl.

Ředitelé základních škol v regionu v úterý ihned informovali o situaci rodiče. Ti volali například na Základní školu Dukelských hrdinů „Primárně si ověřují, jestli škola opravdu bude uzavřená a domlouváme s nimi úkoly po dobu, kdy budou děti doma. Velmi je také zajímá, jak dlouho bude škola zavřená. Poskytujeme jim informaci, že je to zatím do odvolání, kdy odhad je 14 dnů. Řešíme s nimi i vyplňování žádosti o poskytnutí podpory pro ošetřování dítěte do deseti let v případě uzavření školy,“ vyjmenovala ředitelka Eva Doušová.

Na Základní školu Ostrov, Masarykova naopak rodiče nevolali. „Zprávu jsme rozeslali prakticky okamžitě poté, co jsme ji ověřili. Informace jsou zatím dostačující, teď čekám, zda se budou doplňovat v případě problematiky ošetřování dětí do deseti let a jakou formou by to mělo být,“ uvedl ředitel Helmut Harzer.

O děti se postarají v rodinném centru

Cheb ode dneška uzavřel nejen všechny základní školy, ale také školu uměleckou a dům dětí. V provozu nebudou ani školní jídelny a družiny.

Radnice se také zabývala otázkou případného uzavření mateřských škol, které zatím do mimořádného opatření nespadají. Radnice bude aktuální situaci monitorovat, a to po stránce personálního zajištění, docházky dětí, možností rodičů a případných dalších rizik.

Přibližně dvě desítky nejmenších žáčků z mariánskolázeňských škol by mohly najít dočasný azyl v prostorách rodinného a komunitního centra Domeček z vrbiček.

„Momentálně to řešíme a domlouváme podrobnosti. Mohli bychom se o děti postarat od středy do pátku a to od 7:30 do 12 hodin. Hlídání na příští týden zatím neslibujeme, čekáme na další vývoj. Snažíme se domluvit s některými pedagogy, aby přišli na výpomoc, pokud ovšem nebudou muset být na svých pracovištích. Pro děti připravíme volnočasové aktivity, možná také improvizovanou výuku,“ řekla Miroslava Tlučhořová z rodinného centra.

Nařízení vlády se někde zřejmě promítne i do školních spojů. Například vedení karlovarské radnice o nich chce jednat se zástupci dopravního podniku.

„Možná by bylo účelné, abychom nasadili menší autobusy, protože zřejmě dojde i úbytku cestujících,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Zároveň dodala, že školními spoji ale nejezdí pouze děti, proto je nutné, aby byly v provozu i nadále.