Někteří pendleři hledají ubytování, jiní šli na neschopenku

Doporučená doba pobytu za hranicemi je tři týdny, ale může být i kratší nebo delší. Po návratu do Čech musejí pak pendleři do dvoutýdenní karantény.



Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis doporučení vlády vítá. „Je to kompromisní řešení, které považujeme za vhodné, omezí se tak riziko šíření nákazy koronavirem, ale pendleři budou mít dále možnost pracovat v SRN a zajistit své rodiny,“ uvedl. Dopisem chce oslovit bavorské a saské vládní prezidenty, aby společně se zaměstnavateli vyšli zdejším přeshraničním pracovníkům vstříc a pomohli jim najít ubytování a situaci usnadnit.

K dnešnímu ránu měl Karlovarský kraj podle Petra Kubise 48 nakažených koronavirem, z toho bylo pět takzvaných pendelerů. Objevilo se šest nových pozitivních případů, z nichž pět bylo v přímém kontaktu právě s lidmi pracujícími za hranicemi. „Když se podíváte na počty nemocných v České republice na 100 tisíc obyvatel, tak jako Karlovarský kraj jsme na tom nejhůře,“ poukázal hejtman.

Pendleři už si hledali ubytování dříve

Někteří čeští zaměstnanci začali o ubytování v sousední zemi uvažovat ještě předtím, než vláda podmínky zpřísnila. Například pan Jiří, který pracuje v malé továrně v německém příhraničí. Už minulý týden přemýšlel nad tím, že si najde dočasné ubytování na měsíc či dva.

„Vrátil bych se, až skončí opatření na hranicích i karantény. Dojíždění mě stojí spoustu času. V podstatě se domů jezdím jen vyspat,“ popsal.

Kriticky se na nové opatření zase dívá pendler Marcel. „Řešení, které vymyslel stát, je na palici. Razítka byla ještě v pohodě, ale tohle? Mnoha lidem hrozí ztráta zaměstnání a český úřad práce kolabuje. Do začátku platnosti tohoto opatření si ani nestihnu zajít na ten německý, abych si vyřídil příspěvek v nezaměstnanosti,“ stěžoval si. Zároveň zmínil, že Praha, kde je největší počet nakažených, je stále otevřena pro pracující z okolí. „Ti mohou nákazu rozšiřovat dál a Prahu přitom nikdo do karantény nedá,“ doplnil.

Nejdřív na neschopenku, pak na úřad práce

Jiní čeští zaměstnanci, které MF DNES oslovila, zase vyřešili situaci tím, že šli anebo chtějí jít takzvaně na neschopenku. „Dostat bych ji mohla na dva až tři týdny. Pak se půjdu nahlásit na úřad práce,“ uvedla slečna Dana, která teprve minulý týden začala pracovat nedaleko českých hranic. Počítá tak s tím, že o nové zaměstnání v Německu přijde.

O svou práci už přišli Češi, kteří dojížděli do německého Mitterteichu. Ten leží zhruba dvacet kilometrů od hranic. Nákaza koronavirem se tam rozšířila a tamní německé úřady vyhlásily zákaz vycházení. „Fabrika je zavřená, zůstal jsem doma,“ poznamenal David Kurc z Mariánských Lázní, který byl v Mitterteichu zaměstnaný. Jinou práci v Německu ani ubytování si ale hledat nebude, raději zůstane doma v Čechách.

Zda se nové opatření týkající se pendlerů dotkne desítek či stovek obyvatel kraje, nelze odhadnout. Počty lidí zaměstnaných v Německu opakovaně řešila i krajská hospodářská komora, přesná čísla ale nikdy nezískala. „Chtěli jsme to zjistit přes operátory, ale to jsou příliš citlivá data,“ uvedl ředitel komory Stanislav Kříž. Například jen z Aše podle něj do Německa dojíždí třetina, možná až polovina pracujících.