Bavič si teď vydělává nabídkou práce kolem domu, přijde i v kostýmu

O svou obvyklou práci přišel například karlovarský bavič Viktor Braunreiter, který je v kraji známý hlavně díky svému Pouličnímu divadlu. Ten se s náhlou nezaměstnaností vyrovnal pomocí inzerátu, ve kterém nabízí vykonání jakékoliv manuální práce kolem domu a zahrady, a to s přidanou hodnotou opravdové show, která předpokládá zranění, pláč i strašlivé nadávky.

Jako bonus přidává také vykonávání práce v různých dobových kostýmech. „Já opravdu neumím roubovat stromy. Ani nevím, jestli se nyní vlastně roubují. Ale umím to zahrát,“ vysvětlil Braunreiter.



K jeho překvapení se však věrní fanoušci jeho divadla ozvali a kostýmovaného nádeníka si skutečně objednali. „Dnes jsem třeba celý den štípal dřevo a hrabal listí. Z původního žertu se vyvinula obrovská podpora v těžké situaci. Jsou to hlavně známí, kteří mi řekli, že když je já tisíckrát rozesmál, rádi mi to nyní vrátí a pomohou zas oni mě,“ popsal karlovarský bavič.

Kromě manuálních prací se však plánuje věnovat i kulturní činnosti přenášené pomocí internetu. „Už se píšou scénáře k dvěma plánovaným streamům. Když to vyjde, tak se bude na co těšit a hlavně dívat. Určitě se nenudím, snažím se i v současné chvíli dělat, co se dá, a nesedět jen doma a koukat do zdi,“ dodal Braunreiter.

Doma zůstali také herci z karlovarského a chebského divadla, které karanténa zastihla při přípravě nové inscenace Odysseus.

„Hra pojednává o dlouhém bloudění antického hrdiny při návratu domů z trójské války. Jelikož rozhněvá bohy, ti mu cestu komplikují, a cesta se tak protáhne na celých deset let. S trochou nadsázky máme pocit, že jsme adaptací této látky na sebe přivolali hněv bohů i my. Nejprve nás při prvních poradách pronásledovala vichřice Sabine, která nás vlakem hnala po různých místech ČR. A teď je pro změnu zkoušení přerušeno epidemií,“ uvedl režisér Josef Kačmarčík.

Ve volném čase se někteří herci i ostatní zaměstnanci divadla spojili a volné dny tráví šitím roušek nejen pro sebe, ale také pro potřebné.

„Nejprve jsme orouškovali všechny zaměstnance divadla. Pak si první kusy odvezli i plzeňští záchranáři a další jsme donesli do Domova pro seniory na Spáleništi v Chebu. V šití budeme pokračovat, takže doufáme, že obdarujeme i mnoho dalších. Výroby se účastní nejen herci, ale i dámy z garde, pan ředitel, obchodní oddělení, zvukař a řada techniků,“ popsala dramaturgyně Martina Pokorná, která se sama nebála chopit šicího stroje.

Doma skončili i hudebníci. Jan Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru, se rozhodl věnovat svůj čas streamování na sociální sítě. Pod názvem Honzovy hudební hádanky zahájil sérii každodenních živých domácích koncertů pojatých jako soutěž v poznávání českých filmových, seriálových či pohádkových melodií.

Jeho videa dosahují v posledních dnech až 24 tisíc zhlédnutí a vyvolaly obrovskou vlnu nadšených ohlasů. Jeho koncerty je možné každý den sledovat od 11 hodin živě na facebookovém profilu Jana Kučery či ze záznamu na kanále YouTube.

