Začíná nám chybět personál i postele, hlásí nemocnice v Karlovarském kraji

Informace potvrdila předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková. Zvyšuje se také úmrtnost pacientů s onemocněním covid-19 v kraji. Zatímco v polovině září hlásily nemocnice v regionu kumulativní počet úmrtí od začátku pandemie kolem čtyřiceti, k dnešní jedné hodině ranní už byl jejich počet dvojnásobný.

Tento týden si také zatím nejvíc občanů Karlovarského kraje vyslechlo, že jsou pozitivní. V úterý to bylo rekordních 141 lidí, přičemž ještě na začátku října byl denní nárůst pozitivních případů v regionu v průměru kolem padesáti.



„Stěžejní je v tuto chvíli pro obě naše krajské nemocnice v Karlových Varech a v Chebu právě počet lůžek pro pacienty covid plus, kteří vyžadují intenzivní péči,“ konstatovala Jitka Samáková s tím, že k dnešní desáté hodině ranní byla obsazenost těchto lůžek už na hranici stávajících kapacit.

„V Karlových Varech máme na intenzivní péči osm pacientů, v Chebu tři. Budu-li hodně optimistická, podaří se nám kapacitu lůžek během pár hodin nebo dnů v Chebu navýšit o dvě, v Karlových Varech maximálně o čtyři až šest. Pak se ocitneme na stropu personálních kapacit,“ dodala Jitka Samáková.

Člen představenstva a lékař Karlovarské krajské nemocnice Josef Mašek upřesnil, že v tuto chvíli nejde o počet ventilátorů nebo přístrojů ECMO, které pacienti s těžkým průběhem onemocnění obvykle potřebují. „Jde o lékaře a sestry, kterých už se pomalu nedostává. Lůžka intenzivní péče pro covid pacienty vyžadují nejen odborně zdatný personál, ale i jeho vyšší počet, konkrétně čtyři zdravotníky na jedno lůžko,“ vysvětlil Josef Mašek s tím, že karlovarský region a jeho nemocnice jsou příliš malé na to, aby rostoucí počet pacientů covid plus v příštích týdnech zvládaly.

„Bude zapotřebí koordinovat další postup s ministerstvem zdravotnictví a najít výpomoc u jiných, například fakultních nemocnic, které jsou personálně někde úplně jinde,“ dodal Josef Mašek s tím, že navíc právě jeden lékař z oddělení ARO v karlovarské nemocnici onemocněl.

To situaci komplikuje zase o něco víc. Intenzivní péči potřebují pacienti covid plus v průměru minimálně čtyři týdny, to znamená, že nejdříve po měsíci dovoluje jejich zdravotní stav, aby byli přemístěni na jiné oddělení.

Nemocnice omezují plánované operace

Personálu obou krajských nemocnic se masivní nákaza onemocněním covid-19 zatím vyhýbá. „Pozitivně testovaných zdravotníků je v tuto chvíli v každé z nemocnic do deseti,“ potvrdil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Veškerý personál obou nemocnic už byl také vybaven respirátory FFP2 nebo FFP3, které musí povinně nosit nejen na oddělení či chodbách, ale v celém areálu svého zdravotnického zařízení.

Obě nemocnice také omezily dlouhodobě naplánované operace, aby mohly personál z oddělení ortopedie nebo sálové sestry z operačních sálů převelet ke covidovým lůžkům. V karlovarské nemocnici je v tuto chvíli zavřeno už také kožní oddělení, které se právě předělává na oddělení výhradně pro covidové pacienty.

Lehčí případy jsou od minulého týdne převáženy v rámci regionu také do Nemocnice v Mariánských Lázních, kde je pro ně vyčleněno 39 covidových lůžek a starají se tam o ně tři speciální lékařské týmy.