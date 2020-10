Vary chtějí lákat hosty na českém trhu, propagace v cizině se nevyplatí

„Prognózy hovoří o tom, že se opatření související s koronavirovou pandemií začnou rozvolňovat na přelomu roku, nebo ještě spíš na jaře příštího. V tuto chvíli tak nejsme schopni ovlivnit zahraniční trh,“ vysvětlil ředitel Josef Dlohoš.

A to dokonce ani v sousedním Sasku, které nechává hranice s Českou republikou otevřené prakticky bez omezení. „I tam by to byly špatně vynaložené prostředky,“ doplnil ředitel infocentra.

Ani tak ale aktivity spojené s propagací krajského města v zahraničí neustanou. „V současné době sbíráme data o uživatelích internetu, kteří přirozeně kliknou na stávající nabídku. Na ně potom zamíříme cílenou reklamu tak, abychom finance vynaložili co nejúčelněji,“ řekl Dlohoš.

Infocentrum má podle jeho slov do konce letošního roku na mediální kampaň 1,7 milionu korun. Na zahraniční trh budou směřovat řádově procenta z této částky. A ohledně českého musí propagátoři Karlových Varů počkat ještě dva týdny do skončení nouzového stavu, který vyhlásila vláda.



Radní rozhodli, že infocentrum může do konce roku na projekt Vary Září použít maximálně částku lehce převyšující 14,5 milionu korun včetně DPH. „Z této částky bude 9,8 milionu určeno na refundaci turistické KV Region Card,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Město těchto karet zatím vydalo více než 33 tisíc.

Ze zbývajících 4,7 milionu korun činí 2,6 milionu náklady na kampaň k festivalu Vary Září. Zbylých 2,1 milionu je podle Kopála určeno na kampaň v měsících říjen – prosinec. „Infocentrum bude reagovat na aktuální vývoj protiepidemických opatření ČR i dalších států a podle toho volit trhy, formu a intenzitu kampaně, hlavním tématem bude wellness a lázeňství,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Karlovy Vary se podporou lázeňství a cestovního ruchu začaly zabývat už na začátku května. Z rozpočtu města jeho zastupitelé vyčlenili 50 milionů na podporu restartu lázeňství a cestovního ruchu. Pětina této částky šla do projektu Vary Voucher, dalších pět milionů spolykalo posílení kulturního a volnočasového programu Karlovarského kulturního léta.

„Zbývajících 35 milionů je určeno na propagaci Karlových Varů jako destinace. První část propagace se týkala letních měsíců a oslovení především tuzemského trhu. Tato část zahrnuje propagaci v dalších měsících roku – září s hlavním tématem Vary Září a výhled na říjen až prosinec,“ dodal mluvčí magistrátu.