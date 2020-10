Když třísknou telefonem, musíme volat znovu. Studentky pomáhají hygieně

Hlavním pracovním nástrojem studentek jsou nyní sluchátka a také pevné nervy. „Pomáhají nám s takzvanými prvními hovory, to znamená, že volají těm, kterým vyšel pozitivní test na onemocnění covid-19,“ vysvětlila mluvčí KHS Michaela Zajíčková.

Od začátku září to bylo v průměru 70 lidí denně, minulý čtvrtek už téměř dvojnásobek. Každý z hovorů trvá nejméně patnáct minut a během něj studentky zjišťují mimo jiné i rizikové kontakty volaného.



„Tedy kdo s nimi žije ve společné domácnosti nebo s kým se pravidelně stýkají a také se jich ptáme na příznaky. V případě, že jsou bezpříznakoví, zajímá nás, s kým byli v kontaktu pět dní zpátky od výskytu onemocnění, mají-li příznaky, pak nás zajímá, co dělali dva dny zpátky,“ vysvětlila jedna ze studentek Kristýna Vavreková.

Už po dvou dnech v call centru se rozhodla podepsat s hygienickou stanicí pracovní smlouvu a bude docházet nejen v rámci povinných praxí, ale i jako brigádník. „Potřebují tady skutečně každou ruku, takže počítám i s víkendy,“ dodala Kristýna Vavreková.

Lidi uklidňují informace

Totéž se chystá udělat i její spolužačka Simona Salvová. A to i přesto, že měla ještě před nedávnem z této práce velké obavy. Někdy už totiž volaní vědí, že jsou pozitivní a na hovor z hygieny jsou připraveni, leckteří se ale nepříjemnou zprávu dozvídají právě od studentek.

„Hodně jsem se bála, jak budou v takovou chvíli lidé reagovat, ale zatím byli všichni v klidu. Dokonce byli rádi, že s námi mohou mluvit a že jim poradíme. Lidé v takové situaci potřebují hlavně informace, ty je dokážou uklidnit,“ popsala své zkušenosti Simona Salvová.

I na nepříjemné reakce však byly studentky v rámci školení připravovány. „Školitel nám vysvětlil, že jsme všichni jenom lidi a že se to stát může. A aby každá z nás myslela na to, že jsme ti první, kdo jsou na ráně a nemáme si z toho nic dělat. Že je třeba brát to s nadhledem, a když už budou lidé vzteklí, máme je alespoň poučit. To je to, co musíme udělat vždycky,“ upřesnila Kristýna Vavreková s tím, že každý volaný se v první řadě musí dozvědět, že hovor bude nahráván a že je povinen s pracovníkem call centra mluvit.

„Třísknout telefonem by neměl vůbec nikdo. Stane se to, ale pak musíme zavolat znovu. Volaný si musí vyslechnout poučení o karanténě, kterou je zapotřebí dodržet, a také to, že musí ihned informovat svého lékaře. V opačném případě může být i trestně stíhán,“ doplnila studentka.

Studentky Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Karlových Varech teď pomáhají i v nemocnicích. Jde o všechny studentky druhého a třetího ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra a přidalo se i dalších jedenáct z ročníku prvního. Jejich učitelka Jaroslava Slavíková si myslí, že každé další omezování výuky zhoršuje vzdělávání, a bojí se zejména o maturanty.

„Zcela zásadní je výuka právě pro čtvrtý ročník, který se právě připravuje k maturitní zkoušce. Už v loňském školním roce přišel o téměř celé pololetí, to není vůbec dobré,“ vysvětlila učitelka.

Výpomoc v call centru ale rozhodně není podle Jaroslavy Slavíkové promarněný čas: „Studentky se z první ruky dozvědí opravdu hodně o problematice infekčních onemocnění a pochopí šíření nákaz. Také se naučí komunikovat a předávat informace. Navíc jsme odborná škola a praxe jsou pro nás zcela zásadní. Ať už u hygieniků, nebo v nemocnicích.“