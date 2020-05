Autokino v Sokolově je hitem, hostesky na bruslích rozvážejí i popcorn

Lidé už tu viděli film Poslední aristokratka, nejnavštěvovanější českou komedii loňského roku. Dále pak kino promítalo komedii Chlap na střídačku s Jiřím Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou i komedii Po čem muži touží.



„Protože kino je nyní kvůli pandemii uzavřené, přemýšleli jsme, jak kulturu přinést lidem a přitom zachovat všechna vládní opatření proti koronaviru. Napadlo nás, že to všechno může splnit autokino. A už první promítání ukázalo, že to byl dobrý nápad. Vidět i slyšet bylo dobře,“ říká ředitel Městského domu kultury Sokolov Ladislav Sedláček.

Doplňuje, že nejsložitější bylo zajistit frekvenci, která přenese zvuk filmu do autorádií. „Deset dnů před spuštěním jsme to intenzivně řešili, je to poměrně drahá záležitost. Velkoplošnou obrazovku sedm krát čtyři metry jsme si zapůjčili od soukromé chebské firmy. Pověsili jsme ji sedm metrů vysoko. Je skvělé, že se na ni dá dívat i za šera, když ještě není úplná tma,“ popisuje Sedláček.

Na parkoviště se podle jeho slov vejdou až dvě stovky aut. Ideální ale je, pokud jich přijede tak sto čtyřicet, a to alespoň půl hodiny předem.

„Plocha parkoviště je celkem velká. Musíme ale dodržet rozestupy automobilů a kvůli hygienickým opatřením je třeba se minimálně pohybovat mimo vozidlo. A když už, tak s rouškou,“ upřesňuje s tím, že automobil musí mít kvůli přenosu zvuku funkční autorádio. Vstupenky je možné zakoupit pouze na místě za 100 korun na osobu.

S promítáním chtějí Sokolovští pokračovat. Další je naplánováno už na čtvrtek a volný pátek. Jedním z filmů, které se pořadatelům podařilo pro autokino zajistit, je diskutovaný dokument o zneužívání dětí na internetu V síti. Ten doprovodí Ženská na vrcholu a Národní třída. Začínat se bude po oba dny od 19 a od 22 hodin.

„Určitě chceme promítat dál. Na Michalu je v sezoně v provozu také letní kino, a my si myslíme, že obě kina si své návštěvníky najdou. Chtěli bychom lidem až čtyřikrát do týdne nabídnout nějakou kulturu, něco, co by je zvedlo z gauče a vytáhlo z domů a paneláků. Počítáme s tím, že by do sokolovského autokina pod širým nebem mohli přijet i lidé z okolí, z Chebu či Karlových Varů. Mohlo by to být kino pro celý region,“ dodává Sedláček.