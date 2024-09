Valeč a Korea mají společnou minulost, korejské umělce i teď okouzlila

Kouzlo korejského umění mohou až do 21. října poznat návštěvníci zámku ve Valči. Hostům a tvůrcům z Jižní Koreje zámek a obec učarovaly, spolupráce by se tedy měla rozvíjet i nadále. | foto: archiv Státního zámku Valeč

„Lidé se v rámci výstavy seznámí s obrazy, fotografiemi i digitálními díly korejských tvůrců. Zahájení další části výstavy se zúčastnili zástupci jihokorejského velvyslanectví a také Nadace pro kulturu a restaurování. Tato jihokorejská nadace se snaží seznamovat veřejnost po světě s jejich kulturou a zároveň vyhledává díla, která se během historie z Koreje zatoulala na nejrůznější místa. Například vede jednání s muzei po světě o návratu cenných děl zpět. To je jednou z hlavních misí nadace,“ informovala Barbora Tichá, kurátorka zámeckých výstav.

Díky výstavě se tak Valeč dostala do společnosti měst jako Mnichov, Varšava nebo Vídeň, kde byly podobné expozice také k vidění. „Korejské umění bylo během historie ovlivněno například prvky z Číny, Japonska nebo USA. Na tato místa byla bohužel někdy vzácná díla také odcizena. Některé vystavené kousky jsou tedy reprodukce těch ztracených,“ doplnila kurátorka.

Při zahájení výstavy navštívil Valeč také buddhistický mnich, který žije v klášteře přímo v Koreji. V rámci nadace je velmi aktivní i proto, že se z tohoto kláštera během historie některá díla ztratila.

Podle Tiché Valeč korejské umělce okouzlila. „Při instalaci výstavy zde tvůrci pobývali vždy několik dní a cítili se zde velice dobře. Zámek, obec i okolí jim učarovalo a nadále zůstáváme v čilé e-mailové komunikaci. Chceme spolupráci započatou v roce 2023 nadále prohlubovat a nabídnout i další zajímavé expozice,“ potvrdila Tichá.

Výstava Korea Znovunalezená se těší i zájmu návštěvníků. „Pro veřejnost je to něco nového. Navíc při zahájení výstavy mohli návštěvníci ochutnat tradiční pokrmy, zkusit si vyrobit lucerničky štěstí, a poznat tak Koreu z mnoha pohledů a vrstev,“ podotkla kurátorka.

Ve Valči pobývali severokorejští sirotci

Obec Valeč není pro Korejce neznámým místem. V padesátých letech minulého století na zámku fungoval dětský domov, ve kterém pobývali také sirotci ze Severní Koreje. Tyto historické události také přispěly k současnému oživení vztahů.

„Spolupráce začala v podstatě díky bývalému německému pedagogovi, jehož korejská manželka se zajímala o osudy korejských sirotků. Tak se dostala i k dětskému domovu ve Valči. Jelikož měla kontakty právě na zmíněnou nadaci a korejské umělce, vše do sebe začalo zapadat a spolupráce se začala rozvíjet,“ připomněla začátky kontaktů Barbora Tichá.

Historii severokorejských sirotků dokumentuje také obelisk umístěný v zámeckém parku, na kterém jsou vyryta jména dětí, které ve Valči pobývaly.

Výstava bude na zámku k vidění do 21. října. „Zajímavých expozic zde máme samozřejmě více. Mohu zmínit například výstavu Za barokem, která v sobě kombinuje obrazové, světelné, architektonické i hudební prvky. Návštěvníci nejsou jen příjemci informací, ale mohou se do výstavy osobně zapojit a na chvíli se změnit například v barokní umělce,“ zve do Valče kurátorka výstav státního zámku.

„Pomocí audiovizuálních prvků se tak přibližují široké veřejnosti, zejména rodinám s dětmi, témata spojená s barokním kulturním dědictvím, zvlášť západních Čech,“ doplnila k putovní autorské výstavě vytvořené v rámci projektu plzeňského DEPO2015 Barbora Tichá.