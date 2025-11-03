Končí karlovarská hejtmanka Mračková Vildumetzová. Rodinné důvody, vysvětlila

Autor: ,
Aktualizujeme   21:16aktualizováno  21:29
Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. Uvedla to na síti X. „Práce hejtmanky mě neskutečně naplňuje a baví,“ prohlásila ve videu s dodatkem, že jí odchod z funkce velmi mrzí a bolí. Post senátorky si nechá. Karlovarský kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO).

Šéfka senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová (3. prosince 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Mám malého syna a na základě všech skutečností, které se v mé rodině za rok udály a pořád dějí, jsem se musela rozhodnout, že skončím,“ přiblížila Mračková Vildumetzová důvod složení mandátu. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala.

Mračková Vildumetzová se do křesla hejtmanky v listopadu 2024 vrátila po pěti letech. Kraj vedla už od listopadu 2016 do prosince 2019. Skončila předčasně kvůli svému těhotenství. Do konce volebního období ji poté vystřídal její stranický kolega Petr Kubis.

Nastudujte si jednací řád. Vystrčil se hádal se šéfkou senátorů ANO

Ve videu přiznala, že pro ni bylo již před rokem těžké, rozhodnout se, jestli si nechá jak funkci hejtmanky, tak senátorky. Nakonec se rozhodla pro obě. Celý rok se je podle svých slov snažila vykonávat, jak to nejlépe šlo.

„Kdybyste byli v mé pozici, myslím, že byste udělali stejné rozhodnutí,“ vzkázala na konec svým příznivcům. Kolegům ve vedení kraje chce být k dispozici i v budoucnu. „Vždy jim budu pomáhat, vždy se budu snažit být slyšet a vidět a vždy budu za náš kraj bojovat,“ podotkla.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

3. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  21:29

