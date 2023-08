V Doupovském Hradišti to žije, o zeleň nejlépe pečuje Pomezí nad Ohří

Výsledky soutěže, kromě vítězné obce, byly utajeny a zástupci oceněných se je dozvěděli až na místě.

„Jsem rád, že soutěž Vesnice roku je pro obce stále prestižní a lákavou záležitostí,“ řekl hejtman kraje Petr Kulhánek. Podle jeho slov neměla komise hodnotitelů rozhodování o vítězi a ostatních oceněných vůbec jednoduché.

„Mě osobně těší, že se obce snaží vynikat v nejrůznějších oblastech. O tom svědčí udělování stuh a diplomů, jež reflektují například společenský život, činnost mládeže, péči o zeleň v obci a další. Všem úspěšným obcím gratuluji a přeji jim, aby se ocenění stala motivací pro další ročníky,“ podotkl Kulhánek.

Vítěze čeká další práce

Ceny v podobě diplomů, květin, finančních darů a skleněných plaket předával společně se zástupci ministerstev, spolků či sdružení.

Letošního ročníku se zúčastnily Andělská Hora, Březová u Karlových Varů, Doupovské Hradiště, Hájek, Josefov, Krásné Údolí, Křižovatka, Kyselka, Oloví, Pomezí nad Ohří, Sadov a Vlkovice.

Zatímco ostatní obce si nyní mohou vydechnout, krajský vítěz Andělská Hora se chystá reprezentovat kraj v celostátním finále soutěže. „Čeká nás ještě spousta práce,“ připustila starostka Miloslava Křimská. Může se spolehnout na kolegyni Simonu Valvodovou, která ostatně stojí i za přihláškou obce do krajského kola.

Lidí určitě přibude

„Samozřejmě nejen za přihláškou, ale za vším, co s účastí souvisí,“ upřesnila Křimská. „Chceme ukázat, jak dobře se nám tu žije,“ dodala.

Podotkla, že přesto je v obci stále co zlepšovat. „Vzhledem ke stoupajícímu počtu obyvatel řešíme předškolní zařízení. Trápí nás i stav komunikací ve staré části obce,“ popsala starostka aktuální problémy.

Nyní žije v Andělské Hoře, která je známá zříceninou hradu, kolem 400 lidí. „Počet obyvatel asi ještě stoupne na 500 až 600. Vyrůst má na 60 rodinných domů ve dvou lokalitách,“ uvedla Křimská.

Lidi do obce lákají pozemky a blízkost Karlových Varů. Že by se Andělská Hora stala satelitním městečkem, to nepředpokládá. „Šest stovek lidí je strop,“ doplnila Křimská.