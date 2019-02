Do štol pod Komorní hůrkou se lidé poprvé podívají snad už v srpnu

Do Goethovy štoly pod Komorní hůrkou se co nevidět vrátí výzkumníci. Letos mají v plánu prokopat zbylou část chodby až k vulkánu. Hotovo by mělo být v srpnu, kdy se také plánuje otevření části štol pro veřejnost.