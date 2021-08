Lidé nahlédnou do Goethovy štoly ve vyhaslé sopce, pak se znovu zavře

U Komorní hůrky poblíž Františkových Lázní finišují práce na zpřístupnění takzvané Goethovy štoly. Podle františkolázeňského starosty Jana Kuchaře je naděje, že by se podzemí jedné z nejmladších sopek střední Evropy mohlo pro veřejnost otevřít ještě letos. Lidé by tak dostali příležitost nahlédnout do nitra hory a dotknout se vyvřelé horniny, kterou kdysi vulkán chrlil na povrch.