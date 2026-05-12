Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Jitka Dolanská
  10:03
Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky. Ve středu se na místě sejdou milovníci přírody, aby květenství spočítali. Jde v pořadí o již šesté sčítání vstavačů kukaček za účasti veřejnosti.
Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na několika místech regionu. | foto: Jiří Brabec, Muzeum Cheb

„Na jedné z nejznámějších lokalit tohoto druhu v celé České republice se bude sčítat od 12 do 17 hodin. Pokud se k nám někdo bude chtít přidat, stačí přijít kdykoli ve stanoveném časovém rozmezí. Můžete se těšit na povídání o Komorní hůrce a na informace o zdejší populaci této zajímavé orchideje,“ zve na Komorní hůrku botanik Muzea Cheb Jiří Brabec.

Doplňuje, že každý návštěvník dostane svou část jámy, v níž kvetoucí orchideje spočítá.

Květy této luční orchideje jsou nejčastěji nachové, růžové, vzácněji bílé, s typickou tmavě žilkovanou ´přilbou´. Zformovány do poměrně řídkého klasu se na rostlině objevují až do konce června.

„Bílých je poskrovnu, ale každý rok zde nějaká bílá kukačka rozkvete. Stává se, že se objeví i rostlina, která nese květy několika barev. Ale na Komorní hůrce se objevují většinou ty tmavé,“ říká Jiří Brabec.

Kvetoucí kukačky na Komorní hůrce začal sčítat kantor chebského gymnázia Karel Martínek spolu se svými studenty v roce 1995. „Od té doby máme pro zdejší lokalitu téměř souvislou řadu údajů. Možná se letos dostaneme na nějaká zajímavá čísla, nebo dokonce k rekordu,“ doufá botanik Brabec.

Připomíná, že orchidej vstavač kukačka v minulosti bývala hojným druhem a proto nepatřila k příliš sledovaným rostlinám. „Máme proto věrohodné informace jen o jedenačtyřiceti historických lokalitách. Z nich se kukačky v posledních deseti letech objevují pouze na osmi,“ uvádí botanik.

K radikálnímu úbytku počtu a velikosti populací začalo docházet v druhé polovině 20. století zejména v důsledku změn ve způsobu obhospodařování krajiny. Situace se ale začíná lepšit. Na Chebsku jsou v současné době tři lokality, které patří mezi dvacet nejbohatších v celé České republice. Všechny lokality odborníci pravidelně sledují.

Vedle Komorní hůrky se významná lokalita nachází u Těšova na západních svazích Slavkovského lesa. Pravidelně je sledována už dvacet let a například v roce 2020 zde kvetlo více než 5,5 tisíce kukaček. Bohatá populace orchidejí se nachází rovněž na severním úpatí Dyleňského lesa. V dubnu 2020, kdy byla botaniky objevena, zde na dvou hektarech kvetlo 8,5 tisíce vzácných rostlin.

Kvetoucí kukačky budou Komorní hůrku zdobit ještě několik následujících dnů. Odborníci ale vyzývají k opatrnosti. „Prosím všechny, aby se v jámě pohybovali s rozumem. Některé rostliny jsou velmi malé a neopatrní návštěvníci každoročně mnoho vzrůstajících vstavačů pošlapou,“ doplňuje Jiří Brabec.

