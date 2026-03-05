Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jitka Dolanská
  9:32
Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je doslova existenční nutností. Projekt i místo, kde nový útulek vyroste, už jsou k dispozici. Chybějí ale peníze.
Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026) | foto: archiv útulku Konec toulání zvířatům

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)
Starali se tu i o Rendu. (5. března 2026)
Pomoc nalezl v útulku i Matýsek. (5. března 2026)
Vizualizace možné podoby nového útulku (5. března 2026)
8 fotografií

Tisíce koček prošly za dobu existence útulku rukama Alexandry Jančové. „Máme v péči okolo stovky koček, dalších padesát je v dočasné péči u řady dobrovolníků. K tomu se společně staráme o několik krmných míst po celém Karlovarském kraji. Taky kastrujeme toulavé kočky, pomáháme s péčí o kočky seniorům i lidem bez prostředků,“ popsala Jančová.

Každý den se vedle své práce ve školství stará o to, aby zvířata v útulku měla vše, co potřebují. Jenže to je rok od roku těžší. Už nějaký čas se jí provizorium rozpadá pod rukama. Zatěžkávací zkouškou byla poslední tuhá zima, kdy měl v minus 20 stupních útulek problémy s vytápěním, se zamrzající vodou i s neustálými příděly nového sněhu. Šance na zlepšení přitom existuje. Po letech snažení se podařilo získat projekt i povolení na stavbu nové záchranné stanice. Jenže ceny práce a stavebních materiálů stále rostou.

„Že jsem tahoun celé této bláznoviny, do které jsem kdysi skočila rovnou po hlavě, to už se ví. Ale i takový blázen jako já se unavil. Už dávno nemám tolik energie jako na začátku, přitom teď by jí bylo potřeba několikanásobně víc. Nechci ale zklamat lidi, kteří mi pomáhají udržet útulek alespoň v nouzovém režimu, ani kočky, kvůli kterým to dělám. Člověk prostě nemůže nepomoct někomu, kdo to potřebuje,“ vysvětlila Jančová. Naděje vkládá do sbírky, která je aktuálně vypsaná na platformě Donio. Cílová částka je dva miliony korun, polovinu se už podařilo nasbírat. Ale už nyní je jisté, že stavba bude náročnější. Vzhledem ke svažitému terénu spolknou velkou část vybraných peněz zemní práce. Také bude třeba postavit nové oplocení celého areálu.

Čtyřnohé modelky z kočičího útulku opět zapózovaly pro tradiční kalendář

„To ale nevadí. Budeme stavět postupně jen to, na co budou peníze. Důležité je, že se začne,“ těší se na jaro provozovatelka útulku. Plánuje, že o postupu prací bude informovat na sociálních sítích. Také chce pokračovat ve shánění peněz, jenže na to už jí nezbývá čas ani energie. „Byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo by mi pomohl a naším jménem oslovoval s prosbou o pomoc například firmy, podnikatele i obyčejné lidi. Nebo uspořádal na facebooku útulkovou aukci z předmětů, které nám lidé darují. Bývají to vonné svíčky, šperky, sáčky s bylinkami a podobně,“ naznačila. Vítaná je i pomoc přímo v útulku nebo zájem o dočasnou péči.

„K tomu všemu se snažím zajistit pro naše zvířata nové domovy. Ale po špatných zkušenostech si pečlivě vybírám. Najít kočce ten správný domov, to je asi ta úplně nejtěžší disciplína,“ dodala Alexandra Jančová.

16. prosince 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Cheb vítězí nad Polskem, velký investor míří na západ Čech. Město tají, kdo to je

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Město Cheb se chystá na vstup velkého investora do připravovaného průmyslového parku. Společnost se až donedávna rozhodovala mezi Českou republikou a Polskem a jak se zdá, vše zatím hraje pro Cheb....

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:32,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Odhalených týrání v rodinách přibývá, oběti mívají velký problém si ho připustit

ilustrační snímek

Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému...

4. března 2026  10:12

Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

Úklid na sokolovské záchytné protialkoholní stanici

Sokolov už dál nechce na svém území strpět protialkoholní záchytnou stanici. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové (ANO) zařízení, kam policisté svážejí opilce z celého kraje, město poškozuje a...

4. března 2026  9:28

Splašky už nebudou končit v přírodě, Aš staví čistírnu vod pro Horní Paseky

V den, kdy tato reportáž vznikala, přitékalo do čistírny 4 000 litrů splašků ...

Město Aš řeší problém s odpadními vodami. Před dvěma roky dokončený hydrologický průzkum ukázal, že v řadě místních částí končí nepročištěné splašky v přírodě. Pro část Horní Paseky začala stavba...

3. března 2026  14:35

Žádné tablety nebo mobily. Děti v lesní školce si vyhrají s větvičkami i šiškami

Děti v lesní školce při výuce (3. března 2026)

Více než pět let funguje v Chebu alternativní předškolní vzdělávání. Ve zdejším lesním klubu, který se po dvou letech změnil na certifikovanou Lesní mateřskou školu, ukazují dětem, že prožít velkou...

3. března 2026  10:54

Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...

2. března 2026  15:36

Hromadná nehoda uzavřela D6 u Chebu, v mlze bouralo sedm aut

Na dálnici D6 u Chebu se v mlze srazilo sedm osobních vozidel. (2. března 2026)

Hromadná nehoda uzavřela v pondělí časně ráno dálnici D6 na Chebsku ve směru z Chebu na Karlovy Vary. U sjezdu na Dolní Dvory se podle dostupných informací střetlo sedm osobních automobilů. Tři lidé...

2. března 2026  7:41,  aktualizováno  13:30

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Až 3,5 milionu pro jeden klub. Karlovarský kraj posiluje podporu sportu

V Plzni začala největší sportovní akce pro veřejnost Sportmania 2023. (12....

Karlovarský kraj letos podpoří sportovní kluby v regionu částkou 40 milionů korun. Peníze půjdou na pravidelnou přípravu dětí, mládeže i handicapovaných sportovců a pomůže klubům zvládnout každodenní...

1. března 2026  8:30

Cheb uvádí Zamilovaného Shakespeara, inscenace má vlastní scénickou hudbu

Na jevišti Západočeského divadla v Chebu se již v sobotu 28. února poprvé...

Již v sobotu uvidí diváci v Západočeském divadle v Chebu premiéru nové inscenace Zamilovaný Shakespeare. Na jevišti Karlovarského městského divadla se fiktivní příběh o tom, jak mohla vzniknout...

28. února 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.