Tisíce koček prošly za dobu existence útulku rukama Alexandry Jančové. „Máme v péči okolo stovky koček, dalších padesát je v dočasné péči u řady dobrovolníků. K tomu se společně staráme o několik krmných míst po celém Karlovarském kraji. Taky kastrujeme toulavé kočky, pomáháme s péčí o kočky seniorům i lidem bez prostředků,“ popsala Jančová.
Každý den se vedle své práce ve školství stará o to, aby zvířata v útulku měla vše, co potřebují. Jenže to je rok od roku těžší. Už nějaký čas se jí provizorium rozpadá pod rukama. Zatěžkávací zkouškou byla poslední tuhá zima, kdy měl v minus 20 stupních útulek problémy s vytápěním, se zamrzající vodou i s neustálými příděly nového sněhu. Šance na zlepšení přitom existuje. Po letech snažení se podařilo získat projekt i povolení na stavbu nové záchranné stanice. Jenže ceny práce a stavebních materiálů stále rostou.
„Že jsem tahoun celé této bláznoviny, do které jsem kdysi skočila rovnou po hlavě, to už se ví. Ale i takový blázen jako já se unavil. Už dávno nemám tolik energie jako na začátku, přitom teď by jí bylo potřeba několikanásobně víc. Nechci ale zklamat lidi, kteří mi pomáhají udržet útulek alespoň v nouzovém režimu, ani kočky, kvůli kterým to dělám. Člověk prostě nemůže nepomoct někomu, kdo to potřebuje,“ vysvětlila Jančová. Naděje vkládá do sbírky, která je aktuálně vypsaná na platformě Donio. Cílová částka je dva miliony korun, polovinu se už podařilo nasbírat. Ale už nyní je jisté, že stavba bude náročnější. Vzhledem ke svažitému terénu spolknou velkou část vybraných peněz zemní práce. Také bude třeba postavit nové oplocení celého areálu.
„To ale nevadí. Budeme stavět postupně jen to, na co budou peníze. Důležité je, že se začne,“ těší se na jaro provozovatelka útulku. Plánuje, že o postupu prací bude informovat na sociálních sítích. Také chce pokračovat ve shánění peněz, jenže na to už jí nezbývá čas ani energie. „Byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo by mi pomohl a naším jménem oslovoval s prosbou o pomoc například firmy, podnikatele i obyčejné lidi. Nebo uspořádal na facebooku útulkovou aukci z předmětů, které nám lidé darují. Bývají to vonné svíčky, šperky, sáčky s bylinkami a podobně,“ naznačila. Vítaná je i pomoc přímo v útulku nebo zájem o dočasnou péči.
„K tomu všemu se snažím zajistit pro naše zvířata nové domovy. Ale po špatných zkušenostech si pečlivě vybírám. Najít kočce ten správný domov, to je asi ta úplně nejtěžší disciplína,“ dodala Alexandra Jančová.
16. prosince 2024