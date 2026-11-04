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Na vedení města se už dohodli i v Ostrově, jednání o koalici trvala skoro měsíc

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  15:54aktualizováno  16:14

Čtrnáct členů bude mít pro nadcházející volební období koalice v Ostrově na Karlovarsku. Starostou bude lídr VIZE pro Ostrov Dominik Kříž (v popředí, čtvrtý zleva) | foto: VIZE pro Ostrov

Pohodlnou většinu 14 hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít nová vláda v Ostrově na Karlovarsku. Vedle vítězného hnutí VIZE ji budou tvořit zástupci ANO, Ostrováků.cz, Unie pro sport a zdraví a Ostrov, můj domov. Starostou bude lídr vítězného hnutí Dominik Kříž.

Ze hry je tak dosavadní starosta Ostrova Pavel Čekan, jehož Místní pro Ostrov získali ve volbách tři mandáty. Na vedení města se v následujících čtyřech letech nebudou podílet ani občanští demokraté (dva mandáty), Motoristé sobě a SPD (po jednom mandátu).

Vedle starosty bude mít VIZE i druhého neuvolněného místostarostu, kterým bude Filip Berger, a dva členy rady města – Petra Pavelku a Michaelu Hechtovou. Vyplývá to z dohody, kterou zástupci pěti politických subjektů uzavřeli v úterý.

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Post uvolněného prvního místostarosty připadne hnutí Ostrováci.cz. Stane se jím Marek Poledníček. V městské radě pak budou mít po jednom radním ANO a Unie pro sport a zdraví.

Jednání o koalici trvala dlouhých 24 dnů. „Vyplatilo se nespěchat, nepodvádět a zodpovědně odkrývat jedno po druhém. Trpělivost je základní ctnost,“ komentovalo hnutí VIZE délku jednání na sociálních sítích. Vzniklá koalice je podle vyjádření VIZE silná a programově ukotvená.

„Koaliční jednání se nesla v duchu upřednostňování zájmů města před zájmy jednotlivců. Proto trvala tak dlouho,“ uvedl budoucí druhý místostarosta Ostrova Filip Berger.

VIZE podle něj jednala se všemi subjekty, s nimiž jednat měla. „Vynechali jsme SPD a Motoristy,“ upřesnil Berger. V diskuzi o nové podobě se řada přispěvatelů pozastavovala nad tím, že hnutí přizvalo do vlády i ANO. „Názory ANO na vedení města nám byly blízké, není tedy důvod se mu vyhýbat,“ vysvětlil místostarosta.

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Vítězné hnutí je podle jeho slov toho názoru, že komunální politika není řízena stranicky, ale lidsky. „Každé hnutí i strany reprezentují živí lidé. ANO má v Ostrově tradici jak ve vedení města, tak v opozici. Je to o lidech, ne o partajích,“ dodal Filip Berger.

„Za Místní pro Ostrov-VOK jsme připraveni jít do opozice, já osobně jsem v penzi a na práci opozičníka se už těším,“ komentoval na svém facebookovém profilu koaliční vyjednávání končící starosta Ostrova Pavel Čekan.

„Nové složení celkově vnímám jako velmi slibný příslib do budoucna. Mezi radními jsou lidé, které mile rád podpořím i při samotné volbě, protože jsou pro mě zárukou férového hospodaření a dodržování pravidel, za která dlouhodobě bojuji,“ uvedl k novému složení vedení města Ladislav Martínek, lídr kandidátky ODS.

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